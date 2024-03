Die Aktie von Mercedes-Benz befindet sich nach einem Kursrutsch wieder auf der Überholspur. Und sie ist nicht das einzige Luxus-Wertpapier, das Anlegern momentan Freude macht.

Diese Einschätzung ist für die Aktie des Autoherstellers Mercedes-Benz wie das Tüpfelchen auf dem nicht vorhandenen „i“ im Namen. Erst kürzlich hatten die Analysten der Deutschen Bank das Kursziel für das Wertpapier um zehn Euro auf 125 Euro angehoben, jetzt zog das Analystenhaus Jefferies mit einem frischen „Kauf“-Rating nach. Die Experten erhöhten ihr Kursziel nach den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen um satte 25 Euro von 75 auf 100 Euro. Das entspricht noch einem Wachstumspotenzial von etwa 33 Prozent.

Laut der Analyse von Dienstag versetzen eine festungsartige Bilanz, eine relativ gute Transitionsstrategie und eine etwas weniger zyklische Branche das Unternehmen in die Lage, sich glaubhaft dazu zu verpflichten, den gesamten Barmittelzufluss an die Aktionäre zurückzugeben. Die sollen eine im Vergleich zum Vorjahr zehn Cent höhere Dividende von dann 5,30 Euro bekommen. Derzeit kommt der Autobauer auf eine Dividendenrendite von sehr attraktiven 7,1 Prozent.

So entwickelte sich die Aktie von Mercedes-Benz zuletzt

Der Aktienkurs des deutschen Autobauers konnte in den letzten Tagen immer wieder Gewinne verzeichnen und befindet sich nach einer Talfahrt wieder in der Aufwärtsbewegung. Zuletzt konnte die wichtige 200-Tage-Line durchkreuzt werden, was den positiven Ausblick bestärkt. Auch BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 90 Euro weiterhin zum Kauf. Dabei ist Mercedes-Benz nur eine von mehreren Luxus-Aktien mit Aufwärtspotenzial.

Wenn Sie etwas diversifizierter in dieses Marktsegment investieren möchten, schauen Sie sich mal den Luxus Index von BÖRSE ONLINE an. In dem Index befinden sich 20 vielversprechende Aktien aus insgesamt vier Luxuskategorien. Neben Mercedes-Benz ist auch der Luxusmode-Händler LVMH dabei. Für den lief es zuletzt gut.

Stimmung bei Luxusgütern gut

Die kanadische Bank RBC hatte LVMH jüngst mit „Outperform“ bewertet und das Kursziel bei 900 Euro belassen. Die Stimmung sei neuen Daten zufolge bei Luxusgütern positiv, schrieb Analyst Piral Dashania in einer aktuellen Studie. Neben LVMH sei unter anderem Ferrari gut im Geschäft. Den Wert finden Sie übrigens ebenfalls im Luxus Index von BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, LVMH.