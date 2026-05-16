Unternehmensprofil

Die Ford Motor Co. ist einer der ältesten Autobauer der Welt. Der US-Konzern produziert neben Pkw auch Lkw und SUV (Sport Utility Vehicle). Zudem ist der Konzern mit eigenen Teams im Rennsport engagiert. Die Produktion begann Anfang des 20. Jahrhunderts (1913) mit dem Ford Model T und umfasst heute im Pkw-Bereich die Marken Ford und Lincoln (Luxussegment). Wichtige Volumenmodelle sind der Fiesta, der Focus und der Fusion sowie im Luxussegment der Lincoln MKS und MKT. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf in die beiden Sektoren "Automotive" (Fahrzeugverkauf), "Mobility" (autonomes Fahren und damit verbundene Geschäfte) und "Ford Credit" (vor allem Finanzierung und Leasing).

Offizielle Webseite: https://www.ford.com