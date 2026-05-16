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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Ford

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WKN 502391
ISIN US3453708600
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 180,07 176,67 187,27 184,99 176,19
    Nettogewinn (Mrd) 7,72 7,60 -8,16 5,89 4,33
    Gewinn/Aktie 1,85 0,80 -2,06 1,48 1,09
    Dividende/Aktie 0,61 0,60 0,75 0,78 1,25
    Rendite (%) 4,17 4,10 5,72 7,88 10,25
    KGV 7,76 8,10 - 6,69 11,18
    KUV 0,33 0,34 0,27 0,21 0,27

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Ford Motor Co. ist einer der ältesten Autobauer der Welt. Der US-Konzern produziert neben Pkw auch Lkw und SUV (Sport Utility Vehicle). Zudem ist der Konzern mit eigenen Teams im Rennsport engagiert. Die Produktion begann Anfang des 20. Jahrhunderts (1913) mit dem Ford Model T und umfasst heute im Pkw-Bereich die Marken Ford und Lincoln (Luxussegment). Wichtige Volumenmodelle sind der Fiesta, der Focus und der Fusion sowie im Luxussegment der Lincoln MKS und MKT. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf in die beiden Sektoren "Automotive" (Fahrzeugverkauf), "Mobility" (autonomes Fahren und damit verbundene Geschäfte) und "Ford Credit" (vor allem Finanzierung und Leasing).

    Offizielle Webseite: https://www.ford.com

    Aktionärsverteilung