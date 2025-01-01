Unternehmensprofil

Fresenius Medical Care (FMC) ist globaler Marktführer in der Dialysetechnik, die bei der Behandlung schwerer Nierenfunktionsstörungen eingesetzt wird. Damit bieten sich dem Konzern Entwicklungschancen, da solche Störungen mit zunehmendem Alter der Weltbevölkerung zunehmen. Einzige Alternative zur Dialyse ist die Transplantation, die aber mangels Spendernieren nur einen kleinen Teil des Bedarfs abdecken kann. FMC verfügt über ein weltweites Versorgungsnetz mit mehr als 4.000 Dialysekliniken, in denen Hunderttausende Patienten behandelt werden. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft eine breite Palette von Gesundheitsprodukten. Das sind zum einen Dialyseprodukte wie Hämodialysegeräte, Peritonealdialyse-Cycler, Dialysatoren, Peritonealdialyse-Lösungen, Hämodialyse-Konzentrate, -Lösungen und -Granulate, Blutschläuche, Nierenmedikamente und Systeme zur Wasseraufbereitung. Zu unseren Nicht-Dialyseprodukten gehören Produkte für die Akut-Kardiologie und Apherese.

Offizielle Webseite: https://www.freseniusmedicalcare.com