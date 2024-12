Zwischen den Jahren gibt es plötzlich große Aufregung rund um deutsche Aktien. Was der Grund dafür ist und warum Anleger sich die Papiere von Fresenius Medical Care, Deutsche Wohnen und LPKF ganz genau anschauen sollten.

Weil Covestro übernommen wird und die für die Deutsche Börse wichtige Kennzahl des Streubesitzes unter 10 Prozent gesunken ist, fliegt die Covestro-Aktie zwischen Weihnachten und Neujahr außerplanmäßig aus dem DAX. Doch dafür muss eine Aktie aus dem MDAX nachrücken und so weiter. Wann das alles passiert und welche Aktien sich jetzt lohnen können.

Covestro raus und FMC-Aktie rein

Am 27. Dezember soll die Covestro-Aktie den DAX verlassen. Dafür kommt das Dialyse-Unternehmen Fresenius Medical Care neu in den Index. Nach vielen Jahren, in denen es für die FMC-Aktie nicht gut gelaufen ist, bildet sich bereits seit dem Spätsommer ein neuer Aufwärtstrend aus. Durch die Aufnahme in den DAX dürfte das Papier in viele ETFs reingekauft werden und auch generell wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Mit einem KGV von etwa 20,0 und einer Dividendenrendite von 2,65 Prozent ist die Fresenius Medical Care-Aktie zudem moderat bewertet. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 49 Euro, welches nach der Aufnahme in den DAX bald aber durchaus nochmal erhöht werden könnte.

Doch wer rückt dann für FMC in den MDAX auf?

Übrigens: Finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Kinder-Depot-Vergleich heraus, wie Sie für Ihre Kinder, Enkelkinder und Paten am besten Geld anlegen können.

Zwischen den Jahren könnte es bei Deutsche Wohnen und LPKF knallen

Denn wenn die FMC-Aktie aus dem MDAX in den DAX aufgenommen wird, muss eine Aktie neu in den MDAX aufrutschen. Und laut der Deutschen Börse soll dies die Deutsche Wohnen-Aktie sein. Auch die Deutsche Wohnen-Aktie hatte seit Ende 2021 und mit Beginn des Zins-Erhöhungs-Zyklus zu kämpfen und vollführte in den letzten. Monaten eine Bodenbildung. Nun könnte sich die Aktie zu einem neuen Aufwärtstrend aufraffen. 2025 soll das KGV bei rund 14 liegen und die Dividendenrendite mit 3,85 Prozent wieder höher ausfallen. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Deutsche Wohnen-Aktie mit einem Kursziel von 40 Euro, was fast einer Verdopplung gleichkommt.

Und weil die Deutsche Wohnen-Aktie dann am 27. Dezember eine Lücke in den SDAX reißt, muss eine neue Aktie in den SDAX aufrücken. Und dies soll der Laser-Spezialist LPKF sein. So darbte auch die LPKF-Aktie zuletzt, was scheinbar auf sehr viele deutsche Aktien zutrifft und befindet sich nach dem Absturz Ende 2021 immer noch auf einem niedrigen Niveau. Die Aufnahme in den SDAX könnte das Papier aber etwas Auftrieb geben. Das KGV soll 2025 rund 27 betragen, eine Dividendenrendite zahlt das Unternehmen nicht. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der LPKF Laser-Aktie mit einem Kursziel von 15 Euro.

Und lesen Sie auch: Bayer und BASF: Turnaround nutzen oder Aktien für immer verkaufen?

oder: Weihnachts-Aktien: Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei Aktien aus Kanada und Skandinavien