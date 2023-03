Nach den starken Kursschwankungen an der Börse möchten Anleger wissen, wie es mit ihren Aktien weitergeht. Dafür haben wir den DAX und alle seine 40 Aktien nach ihren 52-Wochen-Hochs und 52-Wochen-Tiefs untersucht. Herausgekommen ist eine Liste mit sicheren Aktien und mit lukrativen Aktien, die sogar bis zu 133 Prozent Kurspotenzial bieten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

In den vergangenen Tagen schwankte der DAX stark. Nachdem er bei rund 15.700 ein Jahreshoch gefunden hatte, rissen ihn die Bankenpleiten in den USA bis auf unter 15.000 Zähler runter. Doch infolge der zurückgehenden Inflation in den USA und damit einhergehenden Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen, stiegen deutsche Aktien wieder kräftig. Spannend ist dabei, dass der DAX rund 28 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief notiert und nur rund 3,5 Prozent von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt ist. Damit beweist der deutsche Leitindex deutlich Stärke. Und diese Aktien aus dem DAX gelten jetzt als sicher und diese als lukrativ.

52-Wochen-Hochs und 52-Wochen-Tiefs bei DAX-Aktien

Die obige Liste ist nach dem Abstand in Prozent zum 52-Wochen-Hoch sortiert. Anleger sehen, dass die Deutsche Telekom, SAP und Beiersdorf aktuell ebenfalls sehr stark sind und ganz nah an ihren Hochs aus den vergangenen 365 Tagen notieren. Für Anleger zeigt dies, dass diese Aktien vielleicht kein Potenzial zur Verdopplung in den kommenden Wochen bieten, dass diese Werte aber aktuell als relativ "sicher" anzusehen sind.

Ebenfalls gut sieht es bei Airbus, MTU Aero Engines, Mercedes-Benz, Siemens und der Allianz aus. Auch diese Werte befinden sich ganz nach am 52-Wochen-Hoch und zudem sehr weit vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Ganz nah am 52-Wochen-Tief und damit eher mit Vorsicht zu genießen, sind hingegen die Papiere von Qiagen, Merck, Symrise, Porsche Holding und Vonovia. Dabei weisen manche von diesen Aktien auch die höchsten Kurspotenziale auf:

Bis zu 133 Prozent Kurspotenzial bei deutschen Aktien

Nun gibt es zwar keine Garantie dafür, dass eine Aktie, die sich weit vom 52-Wochen-Hoch entfernt hat, schnell wieder zu dieser Marke aufschließt. Doch Anleger finden in unserer Auflistung ja sowohl sichere Aktie, die aktuell Stärke beweisen und nahe an ihrem 52-Wochen-Hoch notieren. Und es gibt solche, die sich weit von dieser Marke entfernt haben und theoretisch Turnaround-Potenzial besitzen.

Etwa die Vonovia-Aktie könnte um 133 Prozent steigen, bis sie ihr 52-Wochen-Hoch wieder erreicht hat. Fresenius Medical Care kann um 71,1 Prozent zulegen, um den Höchststand aus dem vergangenen Jahr wieder zu erklimmen. Und auch Porsche Holding mit 64,5 Prozent Kurspotenzial, Fresenius mit 51 Prozent und Adidas mit 48 Prozent (alles abgeleitet von der Entfernung zum 52-Wochen-Hoch) bieten riskante aber nicht unrealistische Potenziale.

Am Ende hilft diese Übersicht über alle 40 DAX-Aktien Anlegern dabei, ihre gehaltenen Aktien oder die Aktien auf der Watchlist besser einzuschätzen.

