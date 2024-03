Abstiegskampf am Aktienmarkt. Die Deutsche Börse überprüft am Dienstag die Zusammensetzung der Indizes aus der DAX-Familie. Kommt es zum großen Stühlerücken bei einigen bekannten Unternehmen?

Erst am Dienstagabend nach Schluss der US-Börsen wird klar sein, ob wir uns in Zukunft in den verschiedenen Indizes der DAX-Familie an neue Aktien-Gesichter gewöhnen müssen oder alles beim Alten bleibt. Denn dann wird die Deutsche Börse regulär die Zusammensetzung der Unternehmen in den deutschen Indizes DAX, MDAX (mittelgroße Werte), SDAX (kleinere Unternehmen) und TecDAX (Technologie-Unternehmen) überprüft und über mögliche Auf- und Absteiger entschieden haben.

Tauschen Lufthansa und Zalando die Plätze?

Einen prominenten Abstieg könnte es im DAX mit Zalando geben. Der Online-Händler geriet im Februar in akute Abstiegsbedrängnis. Der Aktienkurs des Unternehmens konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen und auch potenzielle Aufstiegskandidaten wie Lufthansa oder FMC aus dem MDAX verschlechterten sich im Laufe des Monats. Eine Stühlerücken im deutschen Leitindex ist also momentan eher unwahrscheinlich. Veränderungen dürfte es aber im MDAX geben.

Morphosys drängt in MDAX

Dank eines zuletzt starken Auftriebs an den Börsen ist der Pharmakonzern Morphosys momentan erster Aufstiegskandidat in den MDAX. Dabei könnte es sich aber um ein kurzes Gastspiel handeln, denn der Kurssprung entstand auch durch eine im Februar bekannt gewordene Übernahmeabsicht durch den Pharmakonzern Novartis aus der Schweiz. Die Übernahme könnte noch in der ersten Jahreshälfte über die Bühne gehen und Morphosys den Index dann wieder verlassen. Schon jetzt verlassen dürfte den Index für mittelgroße Werte laut Experten der Elektroantriebsspezialist Vitesco. Im Zuge der Übernahme durch den Großaktionär Schaeffler war der Anteil der frei handelbaren Aktien deutlich gesunken.

Im TecDAX könnte sich dagegen Süss MicroTec über eine Aufnahme freuen, während ein Abschied des Biosprit-Herstellers Verbio aus dem Technologieindex nicht ausgeschlossen ist.

Wann treten mögliche Änderungen in Kraft?

Die Änderungen in den verschiedenen Indizes treten übrigens am 18. März in Kraft und haben durchaus Auswirkungen auf ETFs, die Indizes real nachbilden und dementsprechend umschichten müssen. Das kann kurzfristig auch Folgen für die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen haben.

Mit Material von dpa-AFX

