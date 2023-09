Auch wenn sich die Börse und der DAX zuletzt wieder etwas erholten, so ist doch der Markt angeschlagen. Vor allem weniger robuste Aktien kann es deswegen treffen und einen Abverkauf auslösen. Wir haben die am schlechtesten bewerteten Aktien aus DAX, MDAX und SDAX herausgesucht und verraten, welche 16 Aktien Anleger jetzt meiden sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Analysten sehen schwarz bei diesen 16 deutschen Aktien

Bloomberg Deutsche Aktien verkaufen

In der obigen Liste sehen Sie diejenigen Aktien aus DAX, MDAX und SDAX, die das schlechteste Analystenrating bei Bloomberg aufweisen. Würden alle Analysten zum Kauf einer Aktie raten, so würde das Rating bei 5,0 liegen. Raten alle zum Verkaufen, so beläuft sich das Rating auf 1,0. Daher sieht es bei Pfeiffer Vacuum laut den Analysten nicht gut aus. Niemand rät zum Kaufen, einer zum Halten und vier zum Verkaufen, was in einem Analystenrating von 1,60 mündet. Auch das durchschnittliche Kurspotenzial dieser 5 Analysten liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie lediglich bei -2,88 Prozent.

Auch bei Varta sieht es laut den Analysten nicht gut aus. Beim bekannten Batterie-Hersteller, der sich seit geraumer Zeit in der Krise befindet, beläuft sich das Kurspotenzial auf minus 10,31 Prozent. Zudem rät auch hier niemand zum Kauf, drei Analysten zum Halten und fünf zum Verkaufen, was ein durchschnittliches Kursziel von 17,86 Euro für die Varta-Aktie bedeutet.

Ein schlechtes Analystenrating, aber ein positives Kursziel gibt es etwa bei Telefonica Deutschland: Hier raten nur zwei Analysten zum Kauf, zwölf zum Halten und neun zum Verkaufen, aber trotzdem gibt es 16,54 Prozent Kurspotenzial. Dies kann zwei Gründe haben: Manchmal raten Analysten zum Halten, setzen das Kursziel aber über den jetzigen Kurs. Und zum anderen aktualisieren viele Analysten nicht wöchentlich ihre Kursziele und Einschätzungen. Diese hinken immer etwas hinterher, was zu einer Verzerrung des Ratings und des Kursziele führen kann.

Anleger achten also nicht nur blind auf die Analysten, sondern bilden sich aufgrund von fundamentaler Bewertung, des Charts, der Geschäftsberichte und vielem mehr auch immer eine eigene Meinung.

Allerdings kann es manchmal auch nicht schaden, von den Analysten auf schlecht laufende Aktien aufmerksam gemacht zu werden und das Depot vielleicht mal wieder auszumisten. Lesen Sie dazu auch:

Die Unverwüstlichen: Welche Aktie kann Microsoft, Alphabet, LVMH, Allianz und Apple schlagen?

oder: 5 Value-Aktien am 52-Wochen-Tief – Zeit bei diesen Top-Titeln zuzuschlagen?

Ausnahmslos Kaufempfehlungen: 15 deutsche Aktien mit bis zu 220 Prozent Kurschance