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Heidelberg Materials

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WKN 604700
ISIN DE0006047004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 23,53 22,23 22,05 21,75 21,21
    Nettogewinn (Mrd) 2,55 2,30 2,13 1,92 2,09
    Gewinn/Aktie 14,43 12,75 10,92 9,87 10,43
    Dividende/Aktie 4,31 3,87 3,60 3,30 3,00
    Rendite (%) 2,68 2,44 1,61 2,76 3,70
    KGV 10,97 12,16 20,44 12,12 7,78
    KUV 1,21 1,30 1,81 1,00 0,71

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Heidelberg Materials AG (zuvor HeidelbergCement AG) gehört zu den weltweit führenden Baustoffproduzenten und ist auf fünf Kontinenten aktiv. Die Kernaktivitäten umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement, Zuschlagstoffen (Sand, Kies und Schotter), Transportbeton und Asphalt. Darüber hinaus ist der Konzern mit dem weltweiten Handel insbesondere mit Zement und Klinker auf dem Seeweg befasst. Zu den wesentlichen Geschäftsprozessen gehören der Abbau von Rohstoffen, die Produktion von Baustoffen sowie deren Vermarktung und Lieferung an die Kunden. Regional ist der Konzern in die fünf geografischen Gebiete West- und Sudeuropa, Nord- und Osteuropa-Zentralasien, Nordamerika, Asien-Pazifik und Afrika-Östlicher Mittelmeerraum untergliedert. Im Bereich Konzernservice ist der globale Handel, insbesondere mit Zement und Klinker, zusammengefasst.

    Offizielle Webseite: https://www.heidelbergmaterials.com

    Aktionärsverteilung