Das historischen Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur von Union und SPD wirbelt am Mittwoch die DAX-Familie auf. Viele Papiere feiern schon jetzt Rekorde und steigen zweistellig, wir stellen einige der größten Gewinner vor.



Es ist nicht nur die Rüstungsbranche, die am Mittwoch über das geplante Milliardenpaket von Union und SPD zur „dauerhaften Finanzierung wichtiger Vorhaben“ an der Börse jubelt. Auch der Bau- und Infrastruktursektor explodiert am Mittwoch nach der Ankündigung. Konkret lauten die Vorhaben der möglicherweise bald regierenden Zweier-Koalition, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu lockern und zudem ein Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro aus dem Boden zu stampfen. Die geplante Kreditfinanzierung solle dabei über zehn Jahre laufen und die Änderungen noch vom alten Bundestag in der kommenden Woche beschlossen werden.

Und obwohl die Pläne noch nicht in Stein gemeißelt sind und es von Wirtschaftsexperten auch Kritik an dem Vorhaben der Parteien gibt, stört das an der Börse nicht unbedingt. Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Managment spricht bereits von einem Wendepunkt und einer Neubewertung an den Märkten. Und tatsächlich ist in der DAX-Familie am Mittwochmorgen die Hölle – oder eher der Himmel – los. Neben Rüstungsaktien wie Renk oder Hensoldt drehen Bau- und allgemein Infrastruktur-Aktien jetzt richtig auf.



Diese deutschen Bau und Infrastruktur-Aktien explodieren jetzt

Im DAX setzt sich der Baustoffkonzern Heidelberg Materials mit einem Plus von elf Prozent am Morgen souverän an die Spitze und im MDAX folgen dem Beispiel Hochtief sowie der Mannheimer Spezialist für Ingenieurdienstleistungen und Energieinfrastrukturen Bilfinger mit einem Plus von 16 und über 20 Prozent. Im SDAX sind zudem Unternehmen wie Salzgitter, Cancom oder Kontron aus den Bereichen Stahlproduktion oder IT-Dienstleistungen zweistellig am Start. In den einzelnen Indizes haben derzeit jeweils zwischen drei und zwölf Aktien ein Plus von mindestens zehn Prozent.



Sollten Anleger bei den Bau-Aktien jetzt noch die Füße stillhalten

Anleger, die die Party an den Börsen verpasst haben, sollten unter Umständen jetzt nicht direkt bei den Highflyern einsteigen. Kurzfristig könnte noch viel Bewegung in die Kurse kommen, da momentan nur Pläne auf dem Tisch liegen. Sollte das Geld aber dann über die kommenden Jahre in die Infrastruktur fließen, könnten sich einige der genannten Aktien für ein Investment anbieten. Die Baubranche selbst sieht in der Einigung von Union und SPD auf das Finanzpaket eine große Chance. Sie sei „wegweisend und unerlässlich zugleich - für unseren Industriestandort sowie für ein geopolitisch resilientes, starkes Deutschland und Europa", sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie.

Kritik an den den Plänen gibt es aber auch. Rainer Kirchdörfer von der Stiftung Familienunternehmen und Politik bewertet diesen Ansatz kritisch: "Wir können die strukturellen Probleme nicht nur mit mehr Geld lösen", sagte er. "Was wir überhaupt nicht brauchen, wäre eine schuldenfinanzierte Reparatur der Infrastruktur und die Verwendung dadurch frei werdender Mittel für konsumtive Zwecke wie etwa neue Sozialprogramme." An den Börsen überwiegt zumindest aktuell aber der Optimismus unter Anlegern.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Niedrige Bewertungen, hohe Dividenden: Bis zu 8% Ausschüttung mit diesen US-Aktien



Oder: Fort Knox-Saga: Das passiert jetzt mit dem Goldpreis