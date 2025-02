Die BASF-Aktie steigt zur Stunde um 7 Prozent. Bei der HeidelbergMaterials-Aktie sind es rund 5 Prozent. Welche Spekulationen die Börse antreiben und was Anleger jetzt tun sollten.

Schon den ganzen Tag über konnte die BASF-Aktie zulegen. Grund dafür sind charttechnische Gründe, die die Aktie befeuern und Meldungen von JP Morgan, nach denen der Chemie-Sektor vor einer Erholung stehe. Auch die heiße Spekulation um einen Waffenstillstand in der Ukraine beflügeln die Kurse im Tagesverlauf. Lesen Sie alles weitere dazu hier

BASF und HeildebergMaterial jetzt kaufen?

Sollte es tatsächlich zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen, so dürften viele deutsche Aktien profitieren. Doch vor allem BASF als energieintensiver Konzern würde sicherlich von günstigeren Energiepreisen und auch wegen dem Osteuropa-Geschäft profitieren. Anleger bleiben daher bei der BASF-Aktie weiter investiert und genießen die Rallye. Denn BASF konnte nun heute die 200-Tage-Linie überwinden und dies gilt als gute Zeichen. Bei Rückschlägen in den nächsten Tagen kaufen Anleger nach. BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 61,80 Euro

Währenddessen dreht sich die heiße Spekulation bei der HeidelbergMaterials-Aktie um einen potentiellen Wiederaufbau der Ukraine. Als führendes Unternehmen im Bereich Baustoffe (Zement, Beton) wäre HeidelbergMaterials ein Profiteur der Infrastrukturmaßnahmen in der Ukraine. Aber auch eine Beruhigung der Rohstoffpreise und eine größere Nachfrage aus Osteuropa dürften dem deutschen Baukonzern zugutekommen.

BÖRSE ONLINE rät bei der Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 150 Euro. Diese könnten bald schon erreicht sein. Wer bereits länger dabei ist, der nimmt Teilgewinne mit und lässt den Rest laufen. Wer jetzt erst aufspringt, der ist sich des höheren Risikos bewusst, doch wenn die Friedens-Spekulation aufgeht, dann könnte sich dieser Trade lohnen.

Dabei befindet sich die HeidelbergMaterials-Aktie bereits seit November in einem steilen Aufwärtstrend. Und wir empfahlen die Aktie erst jüngst bei unseren BÖRSE ONLINE Traditions-Aktien: