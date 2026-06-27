Unternehmensprofil

Die Jenoptik AG agiert als steuernde Holding eines integrierten Optoelektronik-Konzerns, der in den drei operativen Segmenten Advanced Photonic Solutions, Smart Mobility Solutions und Non-Photonic Portfolio Companies tätig ist. Der Bereich Advanced Photonic Solutions unterstützt seine Kunden mit einem breiten photonischen Technologieportfolio (z.B. optische Mess- und Fertigungssysteme für die Qualitätskontrolle von Linsen, Objektiven und Kameramodulen) von der Entwicklung bis zur Serienfertigung. Smart Mobility Solutions umfassen Systeme und Dienstleistungen rund um die Verkehrssicherheit wie die Verkehrsüberwachung, zivile Sicherheit und Mautkontrolle. Die Non-Photonic Portfolio Companies sind insbesondere auf Lösungen für die Automobilindustrie fokussiert. Das frühere Segment VINCORION (mechatronische Produkte für zivile und militärische Märkte) wurde zum 30. Juni 2022 veräußert.

Offizielle Webseite: https://www.jenoptik.de