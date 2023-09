Die US-Experten von Tipranks haben eine Liste von deutschen Aktien, die als "perfekt" gelten. Um welche Aktien es sich neben Allianz, Daimler Truck und Vonovia noch handelt.

So findet Tipranks "perfekte" Aktien

Der Analysedienst tipranks.com aus den USA führt eine Liste aus bestimmten Aktien. Aktuell befinden sich 314 Unternehmen auf dieser Liste. Alle diese Aktien verfügen über einen Smart Score mit dem Höchstwert von 10. Dieser Smart Score ist eine Kennzahl, die tipranks ersonnen hat, um die besten Qualitätsaktien zu finden. Dabei schreibt der Anbieter selbst: "Der Top Smart Score zeigt die besten Aktien nach dem TipRanks Smart Score. Dieser einzigartige Score misst Aktien anhand ihres Potenzials, den Markt zu übertreffen, basierend auf 8 Schlüsselfaktoren. Dazu gehören, wie die Analysten mit der besten Performance Aktien bewerten, ob Hedgefonds kaufen oder verkaufen, sowie fundamentale und technische Faktoren."

7 "perfekte" deutsche Aktien

Zu den starken Aktien zählen laut dem US-Analysedienst Tipranks aktuell

Allianz

Daimler Truck

Vonovia

RWE

Jenoptik

Hochtief

Aixtron

Insgesamt gibt es auf der Liste von Tipranks aktuell 24 deutsche Aktien, die den höchsten Smart-Score von 10 erreicht haben. Doch wir haben uns vor allem auf diejenigen Aktien beschränkt, die das "perfekte" Rating erst kürzlich bekommen haben. So haben Anleger bei diesen Aktien noch mehr Chancen, das Upside mitzunehmen.

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Girokonto-Vergleich jetzt die günstigsten Girokonten und sparen Sie damit massiv Geld.

Allianz, Daimler Truck, Vonovia und Co: Was sagt der Algorithmus von tipranks?

Basierend auf dem Smart Score von Tipranks können Anleger in alle diese 7 Aktien investieren. Zudem lohnt es sich immer, auch den Chart der Aktien anzugucken. Denn dieser zeigt oftmals den Trend. So sieht bei der Allianz-Aktie auch im Chart alles prima aus, weswegen erst gestern den Smart Score neu an die Allianz vergeben hat.

Auch bei Daimler Truck sieht der Chart noch gut aus, auch wenn die Aktie zuletzt unter die 50-Tage-Linie fiel. Doch laut dem Algorithmus von Tipranks und den Kurszielen der Analysten, sollte die Daimler Truck-Aktie auch in Zukunft weiter steigen: Analysten sehen aktuell fast 41 Prozent Kurspotenzial laut Tipranks.

Und bei der Vonovia-Aktie könnte sich im Chart sogar was ganz Interessantes abspielen: Denn hier deutet sich ein Goldenes Kreuz an. Dieses entsteht, wenn die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchkreuzt. Dabei gilt ein Goldenes Kreuz als starkes Kaufsignal.

Und lesen Sie auch: Viel mehr Kurspotenzial als bei Microsoft, LVMH, Allianz und Apple bei diesen Buy-and-Hold-forever Aktien

oder: Brandaktuell: Nächste Bank bietet 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen – Jetzt schnell sein

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Daimler Truck.