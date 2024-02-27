Mohawk Industries
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WKN 885067
ISIN US6081901042
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Mohawk Industries
dpa-AFX News zu Mohawk Industries
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GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals ein
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GNW-News: Mohawk Industries, Inc. stellt Ergebnisse für das erste Quartal in einer Webkonferenz vor
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GNW-News: Mohawk Industries, Inc. stellt in einer Telefonkonferenz seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor
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GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals ein
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|11,41
|11,14
|10,79
|10,84
|11,14
|Nettogewinn (Mrd)
|0,59
|0,60
|0,37
|0,52
|-0,44
|Gewinn/Aktie
|10,05
|9,52
|5,96
|8,18
|-6,90
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|12,61
|14,38
|18,34
|14,56
|-
|KUV
|0,65
|0,69
|0,64
|0,69
|0,59
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Mohawk Industries, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen für Wohn-und Geschäftsräume wie Teppichboden, Teppiche, Fliesen, Laminat, Holz, Stein und Vinyl-Böden. Zu den renommierten Mohawk- Marken gehören American Olean, Bigelow, Mid Century Laurel Lamp, Durkan, Karastan, Kerama Marazzi, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin. Das Unternehmen verfügt über vertikal integrierte Produktions- und Vertriebsprozesse und ist neben den USA mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko und Russland vertreten.
Offizielle Webseite: https://www.mohawkind.com