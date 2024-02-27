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Mohawk Industries

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WKN 885067
ISIN US6081901042
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,41 11,14 10,79 10,84 11,14
    Nettogewinn (Mrd) 0,59 0,60 0,37 0,52 -0,44
    Gewinn/Aktie 10,05 9,52 5,96 8,18 -6,90
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 12,61 14,38 18,34 14,56 -
    KUV 0,65 0,69 0,64 0,69 0,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Mohawk Industries, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen für Wohn-und Geschäftsräume wie Teppichboden, Teppiche, Fliesen, Laminat, Holz, Stein und Vinyl-Böden. Zu den renommierten Mohawk- Marken gehören American Olean, Bigelow, Mid Century Laurel Lamp, Durkan, Karastan, Kerama Marazzi, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin. Das Unternehmen verfügt über vertikal integrierte Produktions- und Vertriebsprozesse und ist neben den USA mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko und Russland vertreten.

    Offizielle Webseite: https://www.mohawkind.com

    Aktionärsverteilung