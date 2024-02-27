Unternehmensprofil

Mohawk Industries, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen für Wohn-und Geschäftsräume wie Teppichboden, Teppiche, Fliesen, Laminat, Holz, Stein und Vinyl-Böden. Zu den renommierten Mohawk- Marken gehören American Olean, Bigelow, Mid Century Laurel Lamp, Durkan, Karastan, Kerama Marazzi, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin. Das Unternehmen verfügt über vertikal integrierte Produktions- und Vertriebsprozesse und ist neben den USA mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko und Russland vertreten.

Offizielle Webseite: https://www.mohawkind.com