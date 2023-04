Auch wenn die Börsen bereits wieder steigen gibt es noch viele Aktien, die ein Schnäppchen sind. Wir haben den S&P 500 durchforstet und sind dabei auf 12 massiv unterbewertete Aktien gestoßen. Denn alle bieten ein KBV von unter 1,0 und haben somit das Potenzial teils kräftig zu steigen.

Bei der Bewertung einer Aktie lohnt sich auch ein Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Denn der Buchwert gibt die Vermögensgegenstände des Unternehmens an. Teilt man den aktuellen Aktienkurs durch den Buchwert und erhält ein Ergebnis unter 1,0, so gilt die Aktie als unterbewertet. Weißt ein Unternehmen ein KBV von 0,5 auf, so können Anleger durchaus annehmen, dass sich der Aktienkurs verdoppeln kann, um eine faire Bewertung zu erreichen. Und diese 12 Aktien aus dem S&P 500 sind jetzt massiv unterbewertet:

12 unterbewertete Aktien mit einem KBV von unter 1,0

KBV

So weist momentan die Aktie des Pay-TV-Anbieters Dish Network ein KBV von 0,26 auf. Es ist mit Abstand das niedrigste KBV im S&P 500, wenn man von Banken, Versicherungen und Finanzunternehmen absieht. Die haben wir nämlich aus der Rechnung herausgenommen, weil das KBV hier aufgrund von Fremdeinlagen keine gute Kennzahl ist. Theoretisch könnte sich also die Aktie von Dish Network vervierfachen, um auf einen fairen Wert zu gelangen. Ob sie das aber tut, ist keinesfalls gesagt.

An zweiter Stelle erscheint Viatris mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,55. Das Pharma-Unternehmen stellt Generika und eigene Marken-Produkte her und verlor an der Börse zuletzt. So ist nicht nur das KBV mit einem Wert von 0,55 niedrig, sondern auch das KGV mit 3,2. Und die Dividendenrendite beträgt durchaus hohe 4,58 Prozent. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Viatris-Aktie mit einem Kursziel von 15 Euro und einem Stoppkurs von 7,40 Euro.

Der drittgünstigste Wert ist Paramount Global. Das Medien- und Unterhaltungsunternehmen weist ein KBV von 0,60 und damit ein Kurspotenzial nach dieser Kennzahl von rund 66 Prozent auf. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 12 Euro einziehen.

Doch es gibt auch noch weitere unterbewertete US-Aktien:

General Motors, Warner Bros, Kraft Heinz sind auch unterbewertet

Auch Schwergewichte wie General Motors (KBV von 0,71), Warner Bros Discovery (0,75), Kraft Heinz (0,97) oder Hewlett Packard (0,97) weisen Unterbewertungen auf. Dabei muss ja nicht bei einem KBV von 1,0 Schluss sein. Eine Aktie kann auch deutlich darüber steigen. Gemeinhin wird diese Grenze beim Kurs-Buchwert-Verhältnis einfach als fairer Wert angesehen. Denn wir sehen: Lediglich 12 von 500 Aktien befinden sich hier in einem unterbewerteten Bereich: 488 Aktien weisen ein KBV von höher als 1,0 auf.

Klar ist aber auch, dass Anleger nicht nur aufgrund des KBVs investieren. Dieser Wert kann eine erstes Anzeichen einer Unterbewertung liefern. Doch weitere fundamentale Daten wie Umsatz- und Gewinn-Entwicklung, das KGV, die Dividende, Analystenmeinungen und der Chart sollten vor einem Investment zu Rate gezogen werden.

Und lesen Sie auch: KGV von unter 4,0 trotz Rallye: Diese US-Aktien weisen immer noch sehr niedrige Bewertungen auf!

oder: KGV von unter 3,0 – unterbewertete Europa-Aktien wie Deutsche Bank, Volkswagen, OMV oder Air France