Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC lieferte im Februar interessante Einblicke in den Hedgefonds dieses Milliardärs. Zwei neue Einkäufe stechen dabei besonders hervor.

Milliardär David Tepper ist als Draufgänger bekannt. Zumindest erarbeitete sich der Amerikaner diesen Ruf, als er im Herbst 2009 einen kräftigen Kursschub an den Börsen voraussagte, dementsprechend investierte und am Ende Recht behielt. Heute zählt Tepper mit seiner Investmentfirma Appaloosa Managment zu den erfolgreichsten Investoren der Welt und setzt in seinem Portfolio vor allem auf bekannte Tech-Werte wie Meta oder Microsoft an der Spitze.

In dem 5,8 Milliarden US-Dollar schweren Hedgefonds gab es im vierten Quartal 2023 aber auch einige interessante Neueinsteiger, die Anleger durch die im Februar 2024 veröffentlichten 13F-Berichte an die amerikanische Börsenaufsicht (SEC) nachvollziehen können. Zu beachten ist dabei, dass die Einkäufe schon etwas länger zurückliegen und Tepper in der Zeit bis zum nächsten Bericht einzelne Positionen auch schon wieder verkauft haben könnte.

Oracle Aktie und bekannter ETF neu dabei

Der größte Neueinsteiger im Portfolio von Appaloosa ist die die Aktie des amerikanischen Soft- und Hardwareherstellers Oracle. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Computer-Hardware und Software für Unternehmen spezialisiert. Durch einen Kauf von 1,3 Millionen Aktien im Wert von etwa 140 Millionen US-Dollar hat Oracle jetzt auf einen Schlag einen Anteil von 2,41 Prozent am gesamten Portfolio, das derzeit 40 Titel umfasst. Momentan gehen die Analysten laut der Plattform „MarketScreener“ noch von einem durchschnittlichen Kurswachstum von fast zwölf Prozent aus.

Interessant ist außerdem eine Call-Option für Anteile im Wert von 2,6 Millionen US-Dollar am ARK Innovation ETF von Cathie Wood. Der Fonds bekam zuletzt aufgrund seiner schwachen Performance unter anderem von einer Morningstar-Analystin auf den Deckel, die Wood zudem als die größte Vermögensvernichterin unter den Fondsanbietern bezeichnete.

Insgesamt elf neue Positionen bei Appaloosa

Unter den insgesamt elf Neueinkäufen befinden sich in den hinteren Reihen auch Unternehmen aus dem Bereich Handwerk beziehungsweise „Home Improvement“. Unter anderem erwarb Tepper 95.000 Aktien des Bodenbelag-Herstellers Mohawk mit einem Gesamtwert von neun Millionen US-Dollar. Neben Tech-Werten sieht Appaloosa wohl auch in der Ausstattung und Renovierung von Gebäuden viel Potenzial.

