Unternehmensprofil

Die MSCI Inc. bezeichnet sich selbst als innovativen und führenden Anbieter von Instrumenten zur Unterstützung unternehmenskritischer Investitionsentscheidungen, einschließlich Indizes, Portfoliokonstruktions- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen, Research und Ratings zu den Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Immobilienresearch, Reporting und Benchmarking. Die Kunden umfassen ein breites Spektrum der globalen Investmentbranche und umfassen Pensionsfonds, Stiftungen, Zentralbanken, Staatsfonds, Family Offices und Versicherungen sowie institutionelle Investoren, Investmentfonds, Hedgefonds, ETF, Privatvermögen, Finanzintermediäre und Datenverteiler. Das Unternehmen unterscheidet fünf Segmente: Index, Analytics, ESG und Real Estate. Zuletzt hinzugekommen ist das Segment Burgiss, das die Beteiligung am gleichnamigen Unternehmen repräsentiert. Burgiss ist ein globaler Anbieter von Tools zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen für Private Capital.

Offizielle Webseite: https://ir.msci.com/sec-filings