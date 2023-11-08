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MSCI

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WKN A0M63R
ISIN US55354G1004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,82 3,51 3,13 2,86 2,53
    Nettogewinn (Mrd) 1,61 1,43 1,20 1,11 1,15
    Gewinn/Aktie 21,70 19,75 15,72 14,09 14,45
    Dividende/Aktie 9,29 8,14 7,20 6,40 5,52
    Rendite (%) 1,62 1,42 1,25 1,07 0,98
    KGV 25,46 29,11 36,50 42,58 39,15
    KUV 10,75 11,86 14,16 16,46 17,69

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die MSCI Inc. bezeichnet sich selbst als innovativen und führenden Anbieter von Instrumenten zur Unterstützung unternehmenskritischer Investitionsentscheidungen, einschließlich Indizes, Portfoliokonstruktions- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen, Research und Ratings zu den Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Immobilienresearch, Reporting und Benchmarking. Die Kunden umfassen ein breites Spektrum der globalen Investmentbranche und umfassen Pensionsfonds, Stiftungen, Zentralbanken, Staatsfonds, Family Offices und Versicherungen sowie institutionelle Investoren, Investmentfonds, Hedgefonds, ETF, Privatvermögen, Finanzintermediäre und Datenverteiler. Das Unternehmen unterscheidet fünf Segmente: Index, Analytics, ESG und Real Estate. Zuletzt hinzugekommen ist das Segment Burgiss, das die Beteiligung am gleichnamigen Unternehmen repräsentiert. Burgiss ist ein globaler Anbieter von Tools zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen für Private Capital.

    Offizielle Webseite: https://ir.msci.com/sec-filings

    Aktionärsverteilung