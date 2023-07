Die Dividendensaison ist größtenteils vorbei und dennoch können Anleger im August nochmal richtig abkassieren. Dafür haben wir einige interessante Dividendenrenditen von zum Teil bis zu 9,83 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im August freuen können.

Der August steht vor der Tür. Und auch wenn der August kein typischer Dividenden-Monat ist, so können Anleger doch einige schöne Dividenden von namhaften Aktien wie Apple, MSCI, ASML oder Starbucks einheimsen. Wann die Aktien sich am besten in den Depots befinden sollten und wie hoch die Dividendenrendite ausfallen:

Diese Aktien zahlen im August eine gute Dividende

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Anzahl Dividenden im Jahr Apple 0,48% - 4 ASML 0,93% 31.07. 4 Dr. Horton 0,74% 04.08. 4 Equinor 9,37% 14.08. 4 Gladstone Commercial 9,83% 22.08. 12 Main Street Capital 6,79% 07.08. 12 MSCI 0,96% 10.08. 4 Novo Nordisk 1,14% 12.08. 2 Realty Income 4,79% 31.07. 12 Starbucks 2,02% 10.08. 4 Zumtobel 4,46% 01.08. 1

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im August. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im August gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein. Zudem ist die obige Aufzählung nur eine Auswahl von Aktien, die im August Dividende bezahlen. Insgesamt sind es noch mehr.



Aktien mit guter Dividende im August

Bei Apple steht das ex-Datum noch nicht definitiv fest. Doch die Quartals-Dividende trägt mit einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent auf das gesamte Jahr sowieso nur einen kleinen Teil zur Gesamt-Rendite von Apple-Aktionären bei. Von der Dividendenrendite spannender sind da schon die monatlichen Zahler wie Main Street Capital mit 6,79 Prozent, Realty Income mit 4,79 Prozent oder auch Gladstone Commercial mit 9,83 Prozent Dividendenrendite. Dabei ist Main Street Capital ein Finanz-Unternehmen aus den USA, welches vor allem kleinen und mittleren Unternehmen Kapital zur Verfügung stellt. Das Immobilien-Unternehmen Realty Income hatte dafür zuletzt wegen steigender Zinsen eine schlechtere Performance, was auch auf den nächsten REIT Gladstone Commercial zutrifft. Allerdings gibt es hier eine sehr hohe Dividendenrendite.

Europäische Dividenden im August bis zu 4,46 Prozent

Doch nicht nur US-Aktien zahlen gute Dividenden im August. Etwa das österreichische Beleuchtungs-Unternehmen Zumtobel bietet bis zu 4,46 Prozent Dividendenrendite. Dafür sollte die Aktie vor dem 01.August im Depot sein, denn die Dividende wird nur ein Mal im Jahr bezahlt.

Mehr Aufteilungen gibt es bei ASML. Das Halbleiter-Unternehmen zahlt aufs Jahr gerechnet 0,93 Prozent Dividendenrendite und Anleger sollten die ASML-Aktie bereits vor dem 31.07. im Depot haben. Das wird etwas knapp, aber wir wollten auf ASML in dieser Liste nicht verzichten. Zudem laufen sowohl die Zumtobel-Aktie, als auch die ASML-Aktie gut.

Ebenfalls gut läuft die Aktie von Novo Nordisk. Das Pharma-Unternehmen aus Dänemark profitiert mitunter stark von Schlankmacher-Medikamenten. Momentan beläuft sich die Dividendenrendite auf 1,14 Prozent und Anleger sollten das Papier vor dem 12. August im Depot haben.

So finden Anleger auf jeden Fall gute Dividenden im August, auch wenn es freilich bessere Dividenden-Monate im Jahr gibt.

