Diese 5 Dividendenaktien überzeugen nicht nur wegen der Ausschüttung. Diese 5 Aktien steigern ihre Dividenden kräftig und zahlen seit Jahren verlässlich. Auf welche Werte Anleger nicht verzichten sollten - Buy & Hold forever. Von Marian Kopocz und Roland Frank



Bei Dividenden-Aktien kommt es nicht nur darauf an, dass die Rendite heute möglichst hoch ist. Anleger sollten auch auf eine Kontinuität der Ausschüttung setzen und auf eine Steigerung. Denn durch Steigerungen können aus heute netten Dividenden morgen fette Dividenden werden. Folgende 5 Aktien sollten Anleger sich unserer Meinung nach deswegen genauer ansehen:

5 Dividendenwachstums-Aktien für die Ewigkeit: Buy & Hold forever

Broadcom mit 3,06 Prozent Dividendenrendite

Der amerikanische Telekommunikationskonzern hat seine Dividenden in den vergangenen 15 Jahren nicht nur 11 mal erhöht, sondern die Ausschüttung in den vergangenen fünf Jahren auch noch pro Jahr um 32,08 Prozent angehoben. Sollte dieser Trend weitergehen, so verdoppelt sich der absolute Betrag der Dividende bei Broadcom alle drei Jahre.

ConocoPhillips mit 2,23 Prozent Dividendenrendite

Die Öl-Aktie von ConocoPhillips erhöhte Anlegern in den vergangenen 15 Jahre 14 mal eine Dividende und erhöhte sie in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um 33,47 pro Jahr. Dies ist eine sehr gute Ausbeute. Weil aber auch der Kurs deutlich nach oben ging, resultieren aktuell lediglich 2,23 Prozent Dividendenrendite. Dennoch kann sich die Historie von ConocoPhillips sehen lassen.

Morgan Stanley mit 3,19 Prozent

Auch die US-Großbank Morgan Stanley schaffte es unter die 5 Dividendenwachstumsaktien für die Ewigkeit. Die Bank zahlt aktuell 3,19 Prozent Dividende, erhöhte die Ausschüttung in zehn der vergangenen 15 Jahre und hob die Dividende in den vergangenen fünf Jahren pro Jahr im Schnitt um 27,44 Prozent an.

Goldman Sachs mit 2,79 Prozent Dividende

Auch die andere US-Großbank Goldman Sachs fährt eine anlegerfreundliche Dividendenpolitik. Zwar ist die Rendite mit 2,79 Prozent etwas niedriger als beim Konkurrenten, doch immerhin erhöhte Goldman in 12 der vergangenen 15 Jahre und steigerte die Dividende jedes Jahr um 25,42 Prozent.

MSCI Inc mit 0,97 Prozent Dividende

Zwar kann der Index-Anbieter MSCI Inc hier mit 0,97 Prozent Dividendenrendite nicht mithalten, doch steigerte der Konzern in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um 28,25 Prozent die Dividende. Diese erhöhte man zudem in acht der vergangenen 15 Jahre.

