Zwar gilt der Februar nicht als klassischer Dividendenmonat, doch wir haben trotzdem einige interessante Dividendenrenditen von mehr als 7 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im Februar freuen können.

Es gibt aus unserer Sicht 10 Aktien, die im Februar eine gute Dividende zahlen. Insgesamt sind es noch mehr Unternehmen, doch oftmals handelt es sich dabei um sehr kleine internationale Werte, die man in Deutschland nicht immer gut handeln kann. In diesem Artikel finden Sie also eine Liste mit 10 Aktien, die im Februar eine gute Dividende zahlen.

Diese 10 Aktien zahlen im Februar Dividende

Aktie Dividendenrendite Apple 0,7% Aurubis 2,95% Ceconomy 5,24% Citigroup 4,66% Infineon 1,50% Main Street Capital 7,15% MSCI Inc. 1,19% Siemens 4,43% Starbucks 2,82% Transalta Renewables 5,67%

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Februar. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Februar gibt. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Spannend für vierteljährliche Dividendenjäger sind im Februar vor allem die Werte von Apple, Citigroup und Starbucks.

Wer auf eine monatliche Dividende setzen möchte, der kommt mit dem kanadischen Unternehmen Transalta Renewables und mit dem Finanzunternehmen Main Street Capital voll auf seine Kosten.

Aber auch der Indexanbieter des MSCI World, nämlich die MSCI Inc. zahlt die Dividende im Februar.

Deutsche Aktien mit guter Dividende im Februar

Tatsächlich bezahlen auch schon einige deutsche Aktien eine Dividende im Februar. Dabei handelt es sich um das Kupfer-Unternehmen Aurubis mit voraussichtlich 2,95 Prozent Dividendenrendite, die MediaMarkt und Saturn-Mutter Ceconomy mit sogar 5,24 Prozent, aber auch die beiden DAX-Werte Infineon mit 1,50 Prozent und Siemens mit ansehnlichen 4,43 Prozent Dividendenrendite.

