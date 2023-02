Bei diesen vier Titeln war in den letzten Jahren Wachstum im Kurs und bei der Dividende angesagt. Außerdem haben sie gute Chancen auch in Zukunft noch attraktiv zu sein.

Dividendenwachstum wird oft als Zeichen für die Prosperität eines Unternehmens genommen, auch wenn das vielleicht nicht immer die beste Kennzahl dafür ist. Steigt aber die Dividende, als auch der Kurs binnen weniger Jahre um mehr als 100 Prozent, so ist dies meist ein verlässlicher Indikator für ein funktionierendes Geschäftsmodell.

Wachstum der Ausschüttungen

Warum aber ist das Wachstum der Ausschüttungen für viele Anleger so wichtig? Dies lässt sich an einem einfachen Beispiel erklären. Wer zum Beispiel in den frühen 2010er Jahren in Microsoft investiert hat, der hat inzwischen durch Dividendensteigerung & Co. eine zweistellige Dividendenrendite bezogen auf den Einstandskurs.

Auf Wachstum zu setzten kann sich also auch bei Dividendenaktien auszahlen. Deswegen könnte ein Blick auf diese Werte durchaus sinnvoll sein, denn sie haben es bereits geschafft die Dividende zu verdoppeln:

Tractor Supply

Den meisten Anlegern kein Begriff dürfte die amerikanische Einzelhandelskette Tractor Supply sein. Neben Traktor Bauteilen wird hier allerdings an die ländliche Bevölkerung der USA auch Nahrung, Tierfutter, Waffen und Werkzeug verkauft, was sich in den vergangenen Jahren als einträgliches Geschäft erwies. So konnte man die Dividende um 281 Prozent erhöhen und stieg im Kurs selbst um 247 Prozent.

Lowes Companies

Ebenfalls im Einzelhandelssektor befinden sich die Baumärkte der Kette Lowes. Diese erlebten vor allem durch den Bau-Boom und durch Corona eine starke Nachfrage. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Aktie um 123 Prozent und steigerte die eigene Dividende um 156 Prozent.

MSCI

Bekannter für deutsche Anleger dürfte dagegen der Indexanbieter MSCI sein, welcher selbst börsennotiert ist und durch den Anlageboom der letzten Jahre kräftig Geld verdient hat. So stieg die Aktie um 283 Prozent, während die Ausschüttungen um 263 Prozent zunahmen.

Eli Lilly

Spitzenreiter mit einer Steigerung von 101 Prozent und einem Kursgewinn von mehr als 300 Prozent ist allerdings der amerikanische Pharma-Wert Eli Lilly. Das Unternehmen, welches vor allem durch Übernahmen in den Nachrichten ist, konnte durch den Pharma Hype und einige neue Medikamente in interessante Bewertungen aufsteigen.

