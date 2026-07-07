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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Samsung

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WKN 881823
ISIN US7960502018
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in KRW)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 957.587,00 733.954,00 333.605,94 300.870,90 258.935,49
    Nettogewinn (Mrd) 430.581,00 309.431,00 45.206,81 34.451,35 15.487,10
    Gewinn/Aktie 1.931.530,00 1.129.340,00 6.605,00 4.950,00 2.131,00
    Dividende/Aktie 892.500,00 450.425,00 - - -
    Rendite (%) 0,63 0,64 - - -
    KGV 4,00 5,39 18,15 10,75 36,84
    KUV 1,79 2,29 2,13 1,06 1,81

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Samsung Electronics Co. Ltd. und ihre Tochtergesellschaften bilden einen Elektronikkonzern, der sein Geschäft in vier Bereiche gliedert. Die Division Device eXperience (DX) umfasst die Aktivitäten im Zusammenhang mit Digitalfernsehern, Kühlschränken, Smartphones und Netzwerksystemen. Device Solutions (DS) betreffen Speicher, die Halbleiterfertigung und die System Large Scale Integration (LSI). Single Directory Components (SDC) sind vor allem Display-Panel-Produkte. Der Geschäftsbereich Harman befasst sich mit vernetzten Fahrzeugsystemen, Audio- und Videoprodukten, Unternehmensautomatisierungslösungen und vernetzten Diensten.

    Offizielle Webseite: https://www.samsung.com

    Aktionärsverteilung