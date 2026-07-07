Unternehmensprofil

Die Samsung Electronics Co. Ltd. und ihre Tochtergesellschaften bilden einen Elektronikkonzern, der sein Geschäft in vier Bereiche gliedert. Die Division Device eXperience (DX) umfasst die Aktivitäten im Zusammenhang mit Digitalfernsehern, Kühlschränken, Smartphones und Netzwerksystemen. Device Solutions (DS) betreffen Speicher, die Halbleiterfertigung und die System Large Scale Integration (LSI). Single Directory Components (SDC) sind vor allem Display-Panel-Produkte. Der Geschäftsbereich Harman befasst sich mit vernetzten Fahrzeugsystemen, Audio- und Videoprodukten, Unternehmensautomatisierungslösungen und vernetzten Diensten.

Offizielle Webseite: https://www.samsung.com