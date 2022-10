Zuletzt fielen die Chip-Aktien an den Börsen kräftig. Doch in den vergangenen Tagen setzte ein Turnaround ein, der viele überraschte. Was ist jetzt bei Aktien wie Nvidia, Infineon, Wolfspeed und Co möglich? Und wie investieren Anleger am besten?

Zuletzt zeigten sich Chip-Aktien sehr volatil. Denn die wirtschaftlichen Eintrübungen sowie Export-Bänne für amerikanische Unternehmen nach China, bremsten viele Chip-Aktien aus. Zudem fielen einige Chip-Werte vergangene Woche, nachdem Apple angekündigt hatte, doch nicht zusätzliche iPhones produzieren zu wollen. Aktien wie STMicroelectronics und Taiwan Semiconductor brachen daraufhin ein und zogen weitere Chip-Aktien mit sich.

Die Wiedergeburt der Chip-Aktien?

Doch in den vergangenen Tagen stiegen die Chip-Aktien deutlich an. Zu verdanken haben sie das natürlich einerseits der Erholung des breiten Marktes, andererseits aber auch ihrer teils sehr günstigen Bewertung. Etwa der deutsche Hersteller Infineon konnte in den letzten drei Handelstagen um 17,9 Prozent zulegen und hat dabei nur ein KGV von 13. Zusammen mit einer Dividendenrendite in Höhe von 1,33 Prozent ist das für einen Chip-Wert durchaus attraktiv.

Auch Samsung konnte um acht Prozent zulegen und hat dabei nur ein KGV von 8,8 und eine Dividendenrendite von 2,66 Prozent.

Auch dass Branchen-Schwergewicht Nvidia konnte nach langem Hin und Her in den USA um und zehn Prozent zulegen und damit den Turnaround einleiten.

So investieren Anleger in die Chip-Branche

Neben einem Investment in Einzelaktien, können Anleger auch mit nur einem Produkt breitgestreut in die Chip-Branche investieren. Denn im BÖRSE ONLINE Chip Power Index (WKN: DA0ABM) befinden sich 15 Chip-Aktien, wie Infineon, Nvidia, TSMC, STMicroelectronics, Samsung oder auch der Highflyer Wolfspeed. Auch im Chart dieses Index (siehe unten) ist der Turnaround der Branche deutlich sichtbar.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Wolfspeed