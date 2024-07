Der nächste Megatrend bahnt sich an: Dabei geht es um ein Produkt, ohne das die meisten Menschen heute nicht mehr auskommen. Egal ob zu Informationszwecken oder zum Chatten mit Freunden, ein Leben ohne diesen Gegenstand ist für die meisten nicht mehr vorstellbar. Mit einer bahnbrechenden Entwicklung wird zukünftig aber alles nicht mehr so sein, wie es aktuell ist – und diese Aktien könnten enorm profitieren



Bei dem Produkt handelt es sich um das allseits geliebte Smartphone; dabei dürfte das Handy der Zukunft mit dem von heute nicht mehr vergleichbar sein; so wird es zukünftig ohne diverse Apps wie WhatsApp und Co ausgestattet sein. Die Funktionen der Apps wird zukünftig ein persönlicher KI-Assistent übernehmen.



Revolutionäre Entwicklung - Bill Gates sah es voraus

Bill Gates hat im Rahmen eines Finanzevents vor etwas mehr als einem Jahr einen Blick in die Glaskugel geworfen und sagte, dass ein KI-Assistent bestimmte Tools von Google zur Steigerung der Produktivität und Online-Käufe bei Amazon und Co bald überflüssig machen. Diese Arbeit wird zukünftig ein persönlicher KI-Assistent sein, der bei all den Wünschen die Handybesitzer tatkräftig unterstützt. So könnte beispielsweise ein KI-Assistent aus einem Telefonat den im Gespräch festgezurrten Termin zum Beispiel für einen Reifenwechsel in einem Kalender eintragen und dementsprechend erinnern.



Vor etwa vier Monaten hat das Startup-Unternehmen Brain auf dem World Mobile Congress einen ersten Prototyp mit der Deutschen Telekom vorgestellt. In einem Gespräch mit dem Handelsblatt sagte der Gründer des Start-ups, Jerry Yue, dass im Frühjahr nächsten Jahres ein erstes Produkt mit KI-Assistenten auf den Markt kommen wird.



Statista Smartphone-Marktanteile weltweit

Der Handymarkt wird sich in den nächsten Jahren massiv ändern und Apps werden zum Ladenhüter werden. Samsung mit einem Marktanteil von 18,9 Prozent, Apple mit 15,8 Prozent und Google mit fünf Prozent dürften bei der Entwicklung mächtig Gas geben, um diese neue „Revolution“ nicht zu verpassen. Die genannten Unternehmen sind hoch spannend und sollten in Schwächephasen zum Kauf genutzt werden.



Fazit KI wird neben dem Smartphonemarkt viele andere Bereiche positiv beeinflussen. Anleger haben mit dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index eine Möglichkeit, breiter gestreut in diesen Zukunftsmarkt zu investieren. Mehr Informationen zum Index gibt es hier.

Oder lesen Sie auch: KI hat sie entdeckt: Das sind die drei besten Aktien der Welt

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.