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SGL Carbon

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WKN 723530
ISIN DE0007235301
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 795,32 747,98 850,20 1.026,40 1.089,10
    Nettogewinn (Mio) 36,88 24,90 -78,30 -79,40 41,70
    Gewinn/Aktie 0,28 0,18 -0,65 -0,66 0,34
    Dividende/Aktie 0,15 0,10 - - -
    Rendite (%) 3,93 2,62 - - -
    KGV 13,71 20,10 - - 19,04
    KUV 0,64 0,67 0,44 0,48 0,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die SGL Carbon SE (zuvor SGL Carbon AG) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien und der Einsatz langjährigen Anwendungs- und Engineering-Know-hows. Hier nutzt die Gesellschaft ihre breite Werkstoffbasis. Die auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere Materialeigenschaften, wie zum Beispiel Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit. Die SGL Carbon SE fungiert als Management-Holding, deren Tochter- und Beteiligungsfirmen in vier Segmenten tätig sind: "Graphite Solutions", "Carbon Fibers", "Process Technology" und "Composite Solutions".

    Offizielle Webseite: https://www.sglgroup.com

    Aktionärsverteilung