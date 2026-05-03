SGL Carbon
Aktuelle Nachrichten zu SGL Carbon
dpa-AFX News zu SGL Carbon
EQS-News: SGL Carbon und X-energy geben Kapazitätsausbau für Graphit in Nuklearqualität bekannt (deutsch)
EQS-News: SGL Carbon: Erwartungsgemäß niedrigerer Umsatz, EBITDA-Marge verbessert. Prognose bestätigt. (deutsch)
EQS-News: SGL Carbon: Restrukturierung sichert Ergebnisprognose und schafft Basis für neues Wachstum (deutsch)
EQS-News: SGL Carbon: Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 und Erwartungen an den weiteren Geschäftsverlauf (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|795,32
|747,98
|850,20
|1.026,40
|1.089,10
|Nettogewinn (Mio)
|36,88
|24,90
|-78,30
|-79,40
|41,70
|Gewinn/Aktie
|0,28
|0,18
|-0,65
|-0,66
|0,34
|Dividende/Aktie
|0,15
|0,10
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|3,93
|2,62
|-
|-
|-
|KGV
|13,71
|20,10
|-
|-
|19,04
|KUV
|0,64
|0,67
|0,44
|0,48
|0,73
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die SGL Carbon SE (zuvor SGL Carbon AG) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien und der Einsatz langjährigen Anwendungs- und Engineering-Know-hows. Hier nutzt die Gesellschaft ihre breite Werkstoffbasis. Die auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere Materialeigenschaften, wie zum Beispiel Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit. Die SGL Carbon SE fungiert als Management-Holding, deren Tochter- und Beteiligungsfirmen in vier Segmenten tätig sind: "Graphite Solutions", "Carbon Fibers", "Process Technology" und "Composite Solutions".
Offizielle Webseite: https://www.sglgroup.com