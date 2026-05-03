Unternehmensprofil

Die SGL Carbon SE (zuvor SGL Carbon AG) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien und der Einsatz langjährigen Anwendungs- und Engineering-Know-hows. Hier nutzt die Gesellschaft ihre breite Werkstoffbasis. Die auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere Materialeigenschaften, wie zum Beispiel Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit. Die SGL Carbon SE fungiert als Management-Holding, deren Tochter- und Beteiligungsfirmen in vier Segmenten tätig sind: "Graphite Solutions", "Carbon Fibers", "Process Technology" und "Composite Solutions".

Offizielle Webseite: https://www.sglgroup.com