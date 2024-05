Diese deutschen Aktien müssen Anleger sich anschauen. Denn bei allen 15 Werten raten ausnahmslos alle Analysten, die die Aktie covern, zum Kauf. Welche Papiere sich wirklich lohnen, wo man aufpassen muss und wer bis zu 399 Prozent Kurspotenzial bietet. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese 15 Aktien haben ausnahmslos Kaufempfehlungen

Deutsche Aktien Kaufempfehlungen

In der Tabelle oben sehen Anleger, welche deutschen Aktien von den Analysten nur zum Kaufen empfohlen werden. Dabei variiert die Anzahl der Analysten, denn nicht jede Aktie von wird jedem Analysten gecovert. Damit man sich ein besseres Bild machen konnte, haben wir auch noch die Performance von Anfang des Jahres bis jetzt der jeweiligen Aktie mit aufgeführt. Zudem sehen Anleger auch das Kurspotenzial, welches die Aktien aufweisen. So ist etwa Brain Biotech mit 399 Prozent Kurspotenzial in der Liste aufgeführt.

Denn bei der deutschen Biotech-Aktie raten 5 Analysten zum Kauf mit einem Kursziel von 13,27 Euro. Dies würde zu einem Kurspotenzial von 399 Prozent führen. Allerdings muss man hier sagen, dass die Brain Biotech-Aktie seit Jahren nur eine Richtung kennt: Die nach unten. Ob das Papier wirklich so stark steigen kann, darf angezweifelt werden. Allerdings rät auch BÖRSE ONLINE zum Kauf der Aktie. Allerdings mit einem moderateren Kursziel von 6,00 Euro.

Doch auch diese deutschen Aktien mit ausnahmslos Kaufempfehlungen können sich für Anleger lohnen:

Diese deutschen Nebenwerte sind die Geheim-Favoriten

Anleger können sich etwa die Aktien von HomeToGo, SGL Carbon und Ionos genauer anschauen.

So liegt HomeToGo mit einem Kurspotenzial von 196 Prozent auf Rang zwei dieser Auswertung. 7 Analysten raten hier zum Kauf, niemand zum Halten und niemand zum Verkaufen. Allerdings sieht das Unternehmen, welches sich auf eine Online-Plattform für Ferienunterkünfte spezialisiert hat, im Chart nicht besonders schön aus. Anleger passen hier auf. Doch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der HomeToGo-Aktie mit einem Kursziel von 5,00 Euro.

Und auch die SGL Carbon-Aktie empfehlen wir bereits seit längerer Zeit. Der Hersteller von Carbon-Produkten konnte dabei im Chart bereits einen schönen Boden bilden und könnte sich tatsächlich in neue Höhen aufschwingen. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 10,50 Euro bei der SGL Carbon-Aktie. Untermauert wird das von 8 Kaufempfehlungen der Analysten und von bereits 10 Prozent Plus in diesem Jahr.

Last but not least haben wir die Ionos-Aktie auf dem Schirm. Das Internet-Unternehmen aus Deutschland, welches sich auf Webseiten und Cloud-Dienstleistungen spezialisiert hat, ist erst seit Februar 2023 an der Börse. Nach einer schwächeren Anfangsphase konnte das Papier jetzt aber richtig Gas geben und notiert seit Jahresbeginn rund 39 Prozent im Plus. Deswegen ist das aktuelle Kurspotenzial hier überschaubar, doch alle 10 Analysten raten zum Kauf der Ionos-Aktie. Und auch BÖRSE ONLINE gibt als Kursziel 31,00 Euro aus.

So sehen Anleger, dass es viele deutsche Aktien gibt, die ausnahmslos Kaufempfehlungen von den Analysten erhalten. Aber nicht jede Aktie ist deswegen auch direkt einen Kauf. Drei Favoriten haben wir Ihnen hier vorgestellt.

