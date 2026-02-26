Unternehmensprofil

Die Stellantis N.V. ist ein führendes globales Mobilitätsunternehmen, das im Januar 2021 durch die Fusion der Peugeot S.A. auf die Fiat Chrysler Automobiles N.V. entstanden ist. Die Gruppe produziert und vertreibt Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Ersatzteile und Produktionssysteme sowie Fahrräder und Motorroller. Stellantis vereint die Marken FIAT, Chrysler, Peugeot, Citroen und Opel/Vauxhall unter ihrem Dach. Die Breite dieses Markenportfolios wird als eine wesentliche Stärke bezeichnet.

Offizielle Webseite: https://www.stellantis.com