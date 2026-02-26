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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Stellantis

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WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 165,81 160,93 153,51 156,88 189,54
    Nettogewinn (Mrd) 3,45 1,76 -22,33 5,52 18,63
    Gewinn/Aktie 1,04 0,43 -7,75 1,86 5,98
    Dividende/Aktie 0,27 - 0,68 1,55 1,34
    Rendite (%) 5,90 - 7,19 12,31 6,34
    KGV 3,82 7,24 - 6,77 3,54
    KUV 0,08 0,09 0,18 0,23 0,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Stellantis N.V. ist ein führendes globales Mobilitätsunternehmen, das im Januar 2021 durch die Fusion der Peugeot S.A. auf die Fiat Chrysler Automobiles N.V. entstanden ist. Die Gruppe produziert und vertreibt Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Ersatzteile und Produktionssysteme sowie Fahrräder und Motorroller. Stellantis vereint die Marken FIAT, Chrysler, Peugeot, Citroen und Opel/Vauxhall unter ihrem Dach. Die Breite dieses Markenportfolios wird als eine wesentliche Stärke bezeichnet.

    Offizielle Webseite: https://www.stellantis.com

    Aktionärsverteilung