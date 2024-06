Eine Tankergesellschaft und ein Autohersteller gehören gerade zu den heißen Eisen an der Wall Street. Top-Analysten trauen den Aktien der Unternehmen bald zweistellige Kurssprünge zu. Aber wer steckt hinter den Papieren und sollten Anleger einen Blick riskieren?

Kommende Highflyer an den Börsen zu finden, ist keine einfache Aufgabe. Gut, dass viele Analysten an der Wall Street aber immer auf der Suche nach solchen Renditechancen sind und ihre Erkenntnisse teilen. Zwei Aktien senden laut Top-Analysten dabei gerade besonders starke Kaufsignale an Anleger, wie die Finanzplattform „TipRanks“ berichtete. Aber welches Potenzial schlummert genau in den Papieren und lohnt sich ein Blick?

Stellantis überzeugt Analysten

Der europäische Autohersteller Stellantis kann momentan auf den Rückhalt zahlreicher Top-Analysten an der Wall Street zählen. So raten bei der Aktie des Unternehmens momentan zehn der zwölf Top-Analysten, die die Aktie kürzlich bewerteten, zum Kauf des Wertpapiers. Zuletzt hatte Tim Rokossa von der Deutschen Numis die Aktie mit einem Kursziel von 37,6 US-Dollar ausgestattet.

Die kanadische Bank RBC hatte dagegen ihr Kursziel nach einer Investorenveranstaltung von 31 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Outperform“ belassen. Analyst Tom Narayan schrieb in einer Studie unter anderem von erhöhten Lagerbeständen des Autoherstellers bei Autohändlern in Nordamerika und dass das Management diesbezüglich von Fortschritten gesprochen hatte. Im Schnitt trauen die Analysten der Stellantis-Aktie noch einen mittelfristigen Kursanstieg von um die 43 Prozent zu.

Tankergesellschaft International Seaways mit zweistelligem Upside

Ebenfalls wortwörtlich hoch im Kurs bei den Analysten an der Wall Street steht die Tankergesellschaft International Seaways. Das Unternehmen besitzt eine Flotte von Hochseeschiffen, die hauptsächlich Rohöl und Erdölprodukte transportieren. Zumindest über zwei Ecken ist das Unternehmen also auch von dem sich zuletzt wieder stabilisierenden Geschäft mit Öl abhängig.

An der Wall Street hatten in den letzten drei Monaten alle mit dem Papier vertrauten Top-Analysten bei der Aktie zum Kauf geraten. Im Schnitt ist für die Wall Street ein Aufwärtspotenzial von 27 Prozent nicht unwahrscheinlich. Zuletzt musste der Kurs der Aktie aber auch einen ordentlichen Knick verkraften.

