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Symrise

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WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,27 5,04 4,93 5,00 4,73
    Nettogewinn (Mrd) 0,58 0,54 0,25 0,48 0,34
    Gewinn/Aktie 4,32 3,91 1,78 3,42 2,44
    Dividende/Aktie 1,40 1,32 1,25 1,20 1,10
    Rendite (%) 1,53 1,44 1,82 1,17 1,11
    KGV 21,31 23,17 38,55 29,97 40,77
    KUV 2,33 2,48 1,95 2,87 2,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Symrise AG ist ein globaler Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen sowie aktiven Wirkstoffen für die kosmetische Industrie. Das Unternehmen ist mit einem Weltmarktanteil von zwölf Prozent nach eigenen Angaben auf Rang vier der weltweit größten Anbieter in diesem Markt. Die Kunden kommen aus der Parfüm-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Außerdem nutzen auch Anbieter von Haushaltsprodukten die Zusätze der Symrise AG. Das Geschäft ist in die beiden fast gleichgroßen Segmente "Flavor & Nutrition" und "Scent & Care" aufgeteilt. Im Geschäftssegment "Flavor & Nutrition" entwickelt, produziert und vertreibt Symrise Geschmacksstoffe, die zur Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken genutzt werden. Der Geschäftssegment "Scent & Care" entwickelt, produziert und vertreibt Duftstoffe, Aromen, kosmetische Inhaltsstoffe und Aromachemikalien sowie entsprechende Applikationsverfahren für die Kosmetik- und Pharmaindustrie sowie für Hersteller von Haushaltsprodukten.

    Offizielle Webseite: https://www.symrise.com

    Aktionärsverteilung