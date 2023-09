Die Börsen und der DAX wackeln. Dennoch bieten deutsche Aktien jetzt weiterhin hohe Kurspotenziale. Welche deutschen Value-Aktien jetzt Stabilität ins Depot bringen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Weil die Zinsen in den USA wohl für längere Zeit viel höher bleiben als gedacht, sackten die Börsen in der vergangenen Woche ab. Auch der DAX schlug wieder Kapriolen. In der folgenden Tabelle finden Sie alle aktuellen Kurspotenziale für die DAX-Aktien. Zusätzlich zeigen wir, welche deutschen Value-Aktien jetzt Stabilität ins Depot bringen.

Deutsche Value-Aktien mit bis zu 61 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg DAX Kurspotenziale

Die erste Value-Aktie, die wir in der Tabelle ausmachen ist Siemens. Der deutsche Konzern ist nicht nur der wertvollste im DAX, sondern zog mit seiner stabilen Leistung auch den DAX mit nach oben. Denn die Siemens-Aktie stieg seit Oktober vergangenen Jahres kräftig und konsolidiert aktuell. Für Anleger bieten sich hier bei der Bewertung aber gute Einstiegsmöglichkeiten. Zudem ist die Volatilität bei der Siemens-Aktie nicht so hoch. Die Analysten bei Bloomberg setzen das Kursziel für Siemens auf 176,55 Euro und sehen somit noch durchschnittlich 32,05 Prozent Kurspotenzial.

Auch die Deutsche Telekom geht nach ihrer Korrektur wieder mit gutem Beispiel voran und eroberte sowohl die 50-Tage-Linie als auch die 200-Tage-Linie zurück. Falls sich die Aktie der Deutschen Telekom nun über der 200-Tage-Linie halten kann, können Anleger in die deutsche Value-Aktie investieren. Analysten sehen ein Kurspotenzial von 25,29 Prozent bis auf 25,71 Euro.

Ebenfalls spannend ist aktuell das Papier von Merck. Denn das Pharma-Unternehmen aus Darmstadt korrigierte bereits um 25 Prozent in diesem Jahr, befindet sich jetzt aber wieder im Aufwärtstrend. Anleger achten darauf, dass die Merck-Aktie ihre 50-Tage-Linie halten kann und steigen dann mit kleinen Positionen ein. Kann auch die 200-Tage-Linie wieder überwunden werden, so können Anleger die Position ausbauen.

Übrigens: Weitere sichere und stabile Aktien finden Sie in unserem BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index.

Value Aktien aktuell gefragt

Weil die Zinsen wohl länger hoch bleiben, bekommen Tech-Aktien aktuell einen vor den Bug geschossen. Value-Aktien zeichnen sich oft zwar nicht über einen rasanten Kursanstieg aus, sind aber in unsicheren Zeiten stabiler und sollen regelmäßig gute Erträge bringen. Ab wann eine Value-Aktie wirklich eine Value-Aktie ist, ist nicht ganz geklärt. Für unsere Auswahl war es wichtig, dass das Unternehmen ein stabiles Geschäftsmodell, einen ganz guten Chart und eine annehmbare Bewertung hat. Obwohl etwa Volkswagen spottbillig aussieht, ist der Chart verheerend. Zu einem Investment kann nicht geraten werden.

Als letzte Value-Aktie könnten sich Anleger noch Rheinmetall anschauen. Denn das Geschäft ist krisensicher, die Aufträge sind da und auch der Chart sieht weiterhin ganz gut aus. Allerdings sollten Anleger bei der Rheinmetall-Aktie darauf achten, dass die 50-Tage-Linie gehalten wird. Bei Bloomberg raten die Analysten indes aktuell zu einem Kursziel von 298,57 Euro bei Rheinmetall und zu einem Kurspotenzial von 21,37 Prozent.

Übrigens, lesen Sie auch: Das perfekte Ausschüttungsportfolio nach dem Modell der Dividendenpyramide

oder: Scalable, Trade Republic, Finanzen.net Zero: Das ist jetzt neu der beste Neobroker in Deutschland

Riesen-Dividenden: Jetzt bis zu 10,48 Prozent Dividendenrendite mit deutschen Aktien