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Unibail-Rodamco-Westfield

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WKN A2JH5S
ISIN FR0013326246
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,83 2,77 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,38 1,36 1,51 0,28 -1,78
    Gewinn/Aktie 11,99 11,02 8,86 1,05 -11,72
    Dividende/Aktie 6,07 5,49 4,50 - -
    Rendite (%) 5,77 5,21 4,85 - -
    KGV 11,16 11,36 10,47 69,26 -
    KUV 5,43 5,55 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Unibail-Rodamco-Westfield SE (zuvor Unibail-Rodamco SE) ist eines der führenden europäischen Immobilienunternehmen im Bereich Gewerbeobjekte mit einer starken Präsenz auch in den USA. Der Konzern, der im Sommer 2007 aus der Fusion des französischen Anbieters Unibail und der niederländischen Rodamco hervorging und im Juni 2018 die australische Westfield Corporation übernahm, konzentriert sich auf Einkaufszentren (rund 88 Prozent des Portfolios), Bürogebäude (rund 7 Prozent des Portfolios) sowie Konferenz- und Messeräume (rund 6 Prozent des Portfolios). Der Fokus liegt dabei auf qualitativ hochwertigen Geschäftsimmobilien, die sich durch ihre Lage, Größe wie auch ihre technischen Voraussetzungen profilieren. Das Portfolio umfasst mehr als 100 Objekte.

    Offizielle Webseite: https://www.urw.com

    Aktionärsverteilung