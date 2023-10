Diese 15 Europa-Aktien sind so günstig, dass man es kaum glauben kann. Um welche unterbewerteten deutschen und europäischen Aktien es geht und wie niedrig die KBVs wirklich sind. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

15 unterbewertete Europa-Aktien mit einem KBV von weit unter 1,0

Bloomberg KBV

Momentan ist die Porschen Holding die günstigste Aktie aus dem 600 Aktien fassenden Stoxx Europe 600. Zumindest, wenn es nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis geht. Dieses zeigt an, wie viele materielle und immatereille Vermögenswerte ein Unternehmen (Buchwert) im Verhältnis zum aktuellen Börsenwert (KBV) aufweist. Bei Porsche Holding bedeutet der Wert von 0,27, dass sich der Aktienkurs theoretisch vervierfachen kann, bis er bei einem fairen Wert von 1,0 ist. Ein Wert von 1,0 bedeutet, ein Unternehmen ist an der Aktie genau soviel wert, wie es an Vermögenswerten besitzt. So, die Porsche Holding-Aktie befindet sich nun aber seit geraumer Zeit im Sinkflug und Anleger warten besser auf eine Trendumkehr und auf einen guten Einstiegszeitpunkt.

Deutlich spannender dürfte hier die deutsche Stahl-Aktie von thyssenkrupp sein. Denn das Unternehmen weist ein ebenfalls sehr günstiges KBV von 0,31 auf und wird zudem von der BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf empfohlen. Wir geben als Kursziel für die thyssenkrupp-Aktie 16 Euro aus. Einen Stopp sollten Anleger bei 4,80 Euro ziehen.

Doch auch diese Europa-Aktien sind deutlich unterbewertet und bieten nun gute Chancen:

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Reversal Index ebenfalls immer Aktien, die ein großes Aufholpotenzial aufweisen.

Spannende Aktien mit niedrigem KBV

Nicht jede Aktie ist nur aufgrund eines niedrigen KBVs spannend. Anleger sollten auch immer weitere fundamentale Daten wie Umsatz- und Gewinnentwicklung, KGV, Dividende und Cashflow mit in die Betrachtung einziehen. Aber auch den Trend im Chart und die Meinung der Analysten.

Spannend sehen auch die Aktien von Vodafone mit einem KBV von 0,38 und Vivendi mit einem KBV von 0,48 aus.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei der Vodafone-Aktie neuerdings wieder zum Kauf und gibt als Kursziel 1,50 Euro aus. Einen Stopp sollten Anleger bei dem Telekom-Unternehmen bei 0,60 Euro setzen.

Und auch bei Vivendi, einem französischen Kommunikations- und Entertainment-Unternehmen sehen wir Potenzial. Wir empfehlen die Vivendi-Aktie neu zum Kauf mit einem Kursziel von 9,50 Euro und einem Stopp bei 7,60 Euro.

Insofern finden Anleger aktuell sehr viele günstige Aktien in Europa mit guten Kurspotenzialen. Dennoch ist bei jeder Aktie angeraten, nicht nur auf lediglich einen Wert zu schauen, sondern immer auch andere Parameter mit in die Entscheidung einzubeziehen. Dann können schöne Trades gelingen.

