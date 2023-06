Wir haben den europäischen Aktienmarkt nach günstigen Aktien durchforstet. Und heraus kam eine Liste von 25 massiv unterbewerteten Aktien. Dabei ist ein deutsches Papier das günstigste in ganz Europa. Welche Aktien jetzt ein KBV von weit unter 1 aufweisen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Aktuell ist die Aktie von Aroundtown mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,12 die günstigste Aktie aus dem Europa-Index Stoxx Europe 600. Die Aroundtown-Aktie kam an der Börse wegen verschiedener Schwierigkeiten am Immobilienmarkt in Bedrängnis - Anleger sollten also nicht einfach blind kaufen. Denn: Um unterbewertete Aktien mit Kurspotenzialen zu finden, kann man sich verschiedene Faktoren und Bewertungen anschauen. Wir haben uns auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) konzentriert. Weist eine Aktie ein KBV von unter 1 auf, so wird es an der Börse günstiger bewertet, als alle materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände des Unternehmens wert sind. Ein Wert von unter 1 weist somit eine Unterbewertung auf und die Aktien müssten theoretisch stark steigen, bis mindestens ein Wert von 1,0 erreicht ist. Dennoch sollten Anleger auch auf Faktoren wie KGV, KCV, Cashflow, Geschäftsmodell, Management und Analystenbewertungen setzen. Und folgende Europa-Aktien sind nach dem KBV stark unterbewertet:

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich heraus, welcher Anbieter für Aktien und ETFs die besten Konditionen bietet.

Die 25 günstigsten europäischen Aktien nach KBV

KBV

Auch die deutschen Aktien von thyssenkrupp und Porsche befinden sich auf den vorderen Plätzen. So weist die thyssenkrupp-Aktie aktuell lediglich ein KBV von 0,33 auf. Hier rät BÖRSE ONLINE zum Kauf des Papiers mit einem Kursziel von 10 Euro. Zudem beachten Anleger, dass es einige Neuigkeiten rund um einen IPO bei thyssenkrupp gibt. Mehr dazu lesen Sie hier: Thyssenkrupp: Dann kommt der Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera

Und auch bei der Porsche Holding sehen wir weiterhin viel Potenzial: Die Aktie kann sich laut unserer Einschätzung von aktuell 57 Euro noch deutlich bis auf 80 Euro steigern. Einen Stopp sollten Anleger bei der Aktie der Porsche Holding bei 42 Euro setzen. Das KBV von 0,33 lädt ebenfalls zum Kauf ein.

Doch auch die Aktien des französischen Automobilherstellers Renault, des britischen Telekom-Unternehmens Vodafone oder der Reederei AP Moller-Maersk können für Anleger spannend sein.

Und lesen Sie auch: 10 US-Aktien mit extrem günstiger Bewertung und großen Chancen nach KUV, KBV, KCV

und: Deutliche Unterbewertung: Diese deutschen Aktien haben ein niedriges KGVs - Volkswagen, Deutsche Bank, Commerzbank und Co.