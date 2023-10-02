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Upstart Holdings Inc

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WKN A2QJL7
ISIN US91680M1071
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025 2024e
    Umsatz (Mrd) 1,42 1,04 0,54
    Nettogewinn (Mrd) 0,25 0,05 -0,09
    Gewinn/Aktie 0,94 0,56 -0,99
    Dividende/Aktie - - -
    Rendite (%) - - -
    KGV 11,76 78,09 -
    KUV 2,06 3,82 10,52

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende