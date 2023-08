Die ersten acht Monate an den Märkten waren extrem stark, doch auch so manche schlechte Aktie wurde mit nach oben gezogen. Anleger sollten deshalb jetzt einen Verkauf dieser drei Titel erwägen, bevor es zu spät ist.

“Die Flut hebt alle Boote” heißt es immer so schön an der Börse und die Rallye der Aktien seit Jahresanfang ist ein gutes Beispiel dafür. Denn nicht nur Qualitätstitel sind in dieser Rallye gestiegen, sondern auch eine Menge Aktien deren Geschäftsmodell weiter vor massiven Herausforderungen steht.

Verkaufen Sie jetzt diese drei überkauften Tech-Aktien bevor es zu spät ist

Aus diesem Grund sollten sich Anleger bei diesen drei Positionen einen Verkauf überlegen:

Snap (Performance seit Jahresanfang: 10 Prozent)

So ist etwa der Social-Media-Konzern Snap ein anschauliches Beispiel für eine überkaufte Tech-Aktie. Zwar ist der Titel seit Jahresanfang “nur” um zehn Prozent gestiegen, doch allein dies überrascht bereits.

Tatsächlich verbrannte Snap im Q2 nämlich 477 Millionen US-Dollar und hat mit der großen Konkurrenz von TikTok und Meta zu kämpfen, die der App immer mehr ihre Nutzer entziehen, auch wenn es hier zuletzt wieder kleinere Verbesserungen gab.

DraftKings (Performance seit Jahresanfang: 187 Prozent)

Deutlich stärker ist dagegen die Aktie des Online-Sportwettenanbieters DraftKings gestiegen. Dies überrascht allerdings auch, da das Unternehmen massive Verluste schreibt und große Werbeausgaben tätigen muss, um neue Kunden zu generieren.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund der Auswirkungen einer Rezession ist es vielleicht hier für Anleger vorteilhaft Gewinne mitzunehmen. Immerhin stieg die Aktie seit Jahresanfang um 186 Prozent an.

Upstart (Performance seit Jahresanfang: 286 Prozent)

Eine Aktie, welche ebenfalls einen Abverkauf oder zumindest eine Konsolidierung erleben könnte, sind die Papiere von Upstart. Die Anteilsscheine des Unternehmens, welches hochriskante Kredite an Verbraucher mit niedriger Bonität vergibt, ist nämlich seit Jahresanfang um 286 Prozent gestiegen.

Auch hier könnte aber ein Wirtschaftsabschwung deutlich mehr Schäden hinterlassen und zumindest eine Korrektur scheint nach diesem massiven Kursanstieg ohnehin angebracht.

