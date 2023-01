Nach den Marktexzessen von 2020/21 sind sie wieder zurück – die Memetrader. Aus Reddit Gruppen heraus verabreden sie sich zu Short Squeezes und Pump & Dump. Das könnten ihre nächsten Ziele sein.

Seit 2020 geistert das Phänomen der Meme-Trader durch die Märkte. Es sind meistens junge Privatanleger, welche sich auf der Social-Media-Plattform Reddit versammeln und sich zum Aktienkauf motivieren. Dabei sind die Ziele nicht etwa Blue-Chips zum langfristigen Vermögensaufbau, sondern oftmals schon eigentlich todgeweihte Unternehmen, welche nicht nur unter starken Short-Attacken, sondern auch unter operativen Problemen leiden.

Doch das Ziel der Meme-Trader ist nicht die Rettung, sondern der schnelle Reichtum. Oftmals werden durch massive Aktienkäufe Short Squeezes erzeugt, welche Leerverkäufer dazu zwingen ihre Positionen aufzulösen, was Aktien massiv in die Höhe schießen lässt.

Viel Rendite, viel Risiko

Doch mit der Rendite kommt auch das Risiko. Wie man bei GameStop, AMC & Co. gesehen hat, aggierten viele Anleger mit Hebel und blieben auf der Strecke. Nur wenige konnten am Ende tatsächlich die vollen Gewinne mitnehmen und einige haben sich die Finger verbrant.

Nach dem Absturz der Meme-Stocks und des Krypto-Marktes wurde nun erwartet, dass das Phänomen Meme-Stocks sein Ende gefunden hat, doch es geht immer weiter. Erst in den letzten Tagen wurden wieder zahlreiche Aktien, denen es vor allem an Qualität fehlte, in die Höhe gehoben.

Potenzielle Ziele bei Meme-Aktien

Doch viele Anleger fragen sich natürlich, was die nächsten Ziele der Reddit Communitys sein könnten. Diese Aktien stehen ganz oben, auf der Favoritenliste:

Beyond Meat

Beauty Health

Vertex Energy

Allogene Therapeutics

Bed, Bath & Beyond

Upstart Holdings

Marathon Digital

Coinbase

Weber

Teilweise haben diese Aktien schon deutliche Aufwärtsbewegungen erlebt oder sind gerade drauf und dran. Trotzdem ist die Short-Quote noch sehr hoch, was für die Meme-Trader weiteres “Potenzial” bedeutet.

