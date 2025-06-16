Unternehmensprofil

Die VEOLIA Environnement S.A. ist ein französischer Anbieter von integrierten Dienstleistungen rund um das Thema Umweltschutz. Zum operativen Geschäft gehören die drei Segmente Wasser, Abfall und Energie. Das Wassersegment beinhaltet die Wasserversorgung, Wasser- und Abwasseraufbereitung und die Herstellung von Wasseraufbereitungsanlagen. Im Segment Abfall deckt das Unternehmen gesamten Prozess ab, von der Sammlung bis zum Recycling und der Verwertung. Der Bereich Energie umfasst die Wärmeerzeugung und -Verteilung, Energieoptimierung und die dazugehörigen Dienstleistungen sowie Stromerzeugung. Die Wurzeln des Konzerns reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. 2021 hat VEOLIA den Aktionären der SUEZ S.A. ein Übernahmeangebot unterbreitet. Anfang Januar 2022 war VEOLIA mit 86,22 Prozent SUEZ beteiligt.

Offizielle Webseite: https://www.veolia.com