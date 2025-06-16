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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Veolia Environnement

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WKN 501451
ISIN FR0000124141
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 48,07 45,99 44,40 44,69 45,35
    Nettogewinn (Mrd) 1,92 1,74 1,62 1,45 1,33
    Gewinn/Aktie 2,27 2,07 1,55 1,45 1,33
    Dividende/Aktie 1,78 1,62 1,40 1,25 1,25
    Rendite (%) 5,19 4,63 4,71 4,61 4,38
    KGV 13,12 14,42 19,17 18,70 21,47
    KUV 0,53 0,54 0,50 0,44 0,45

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die VEOLIA Environnement S.A. ist ein französischer Anbieter von integrierten Dienstleistungen rund um das Thema Umweltschutz. Zum operativen Geschäft gehören die drei Segmente Wasser, Abfall und Energie. Das Wassersegment beinhaltet die Wasserversorgung, Wasser- und Abwasseraufbereitung und die Herstellung von Wasseraufbereitungsanlagen. Im Segment Abfall deckt das Unternehmen gesamten Prozess ab, von der Sammlung bis zum Recycling und der Verwertung. Der Bereich Energie umfasst die Wärmeerzeugung und -Verteilung, Energieoptimierung und die dazugehörigen Dienstleistungen sowie Stromerzeugung. Die Wurzeln des Konzerns reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. 2021 hat VEOLIA den Aktionären der SUEZ S.A. ein Übernahmeangebot unterbreitet. Anfang Januar 2022 war VEOLIA mit 86,22 Prozent SUEZ beteiligt.

    Offizielle Webseite: https://www.veolia.com

    Aktionärsverteilung