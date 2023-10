In schweren Zeiten sind Anleger auf der Suche nach sowohl stabilen als auch günstigen Aktien. Diese drei Dividendentitel sind darum einen Blick wert, denn sie bieten ein stabiles Einkommen und sind zudem günstig gepreist.

Wer günstige und stabile Aktien kauft, der war in der Vergangenheit langfristig immer auf der Gewinnerseite, besonders in Krisen wenn hoch bewertete Titel zumeist deutlich heruntergekommen sind. In einem Umfeld voller Krisen, in dem manche Anleger fast täglich einen Crash an den Märkten erwarten, kann es also sehr sinnvoll sein, sich konservativere Dividendenaktien zu einem guten Preis anzuschauen.

3 sichere und günstige Dividendenaktien

Besonders interessant könnten dabei diese drei Titel sein, deren Bewertung zuletzt auch noch etwas nach unten gekommen ist:

E.ON (KGV 8,8 / Dividendenrendite 4,8 Prozent)

Erster Wert ist dabei der deutsche Energieversorger E.ON. Der DAX-Konzern überzeugt dabei nicht nur mit einem KGV unterhalb von zehn, sondern auch mit einer Dividendenrendite von 4,4 Prozent.

Zusätzlich bietet E.ON aussichtsreiche Zukunftschancen mit dem Ausbau der Energienetze, die solide und stabile Erträge in der Zukunft bieten dürften.

BlackRock (KGV 17,1 / Dividendenrendite 3,2 Prozent)

Etwas teurer erscheint dagegen der Vermögensverwalter BlackRock, doch tatsächlich ist die Aktie des Marktführers für ETFs nach Jahren der hohen Bewertung erstmals wieder unter ein KGV von 20 zurückgekehrt.

Neben der also vergleichsweise günstigen Bewertung und der starken Marktstellung gibt es hier aber noch eine ansprechende Dividendenrendite von 3,2 Prozent.

Veolia (KGV 8,1 / Dividendenrendite 4,4 Prozent)

Sowohl eine hohe Dividendenrendite von 4,4 Prozent, eine günstige Bewertung mit KGV 8,8, eine exzellente Marktstellung als auch gute Zukunftsaussichten vereint aber der Versorger Veolia auf sich.

Der französische Konzern ist vor allem im Bereich des Wassers tätig und blick hier womöglich in den kommenden Jahren auf einen starken Wachstumsmarkt. Anleger, die hier dabei sein wollen, können sich den Titel jetzt noch günstig sichern.

