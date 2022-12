In Phasen des Bärenmarktes brauchen Anleger zuverlässige Titel im Depot, die regelmäßig Cashflow einbringen. Diese fünf Hochdividendenaktien sind etwas für ganz langfristige Anleger, die am liebsten für immer halten wollen. Von Johann Werther

Das, was Anleger am meisten in Krisen brauchen, sind Unternehmen, auf die man sich verlassen kann. Echte Value-Titel mit langfristig stabilen Cashflows und guten zukünftigen Geschäftsaussichten sind die Basis eines guten Depots.

Wenn diese dann allerdings auch noch hohe Dividenden ausschütten, ist es umso besser. Diese fünf Aktien sind Hochdividendenwerte und wirkliche Aktien für die Ewigkeit:

Realty Income (4,37 Prozent Dividendenrendite)

Erster Wert ist “the monthly Dividend Company” auch bekannt als Realty Income REIT. Der Dividendenaristokrat hat seit mehr als 25 Jahren seine Dividende gesteigert. Sein Geschäft macht das Unternehmen vor allem mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien in den USA.

Veolia (4,76 Prozent Dividendenrendite)

Noch deutlich basisversorgungsorientierter ist die französische Veolia Environment. Das Unternehmen befasst sich vor allem mit Abwasseraufbereitung, Herstellung von Trinkwasser und Meerwasserentsalzung. Anleger erhalten bei Veolia eine aktuelle Dividendenrendite von 4,7 Prozent pro Jahr.

Iberdrola (4,95 Prozent Dividendenrendite)

Ebenfalls besonders nachhaltig ist der spanische Energieversorger Iberdrola. Der Strom, der durch Leitungen in Mexiko, Spanien, Großbritannien und den USA fließt, erzeugt Iberdrola mehrheitlich nachhaltig. Dazu kommt, dass das Unternehmen eine spannende Wasserstoff Wachstumsfantasie hat.

Allianz (6,18 Prozent Dividendenrendite)

Doch wenn es um “langweilige” Aktien mit stabilen, berechenbaren Cashflows geht, dann darf die Versicherungsbranche keinesfalls fehlen. Der deutsche Player Allianz ist hier jedem ein Begriff. Neben der saftigen Dividendenrendite von über sechs Prozent gibt es außerdem noch die Fantasie des Ausbaus der hauseigenen Vermögensverwaltung.

Weyerhaeuser (6,25 Prozent Dividendenrendite)

Ein Depot wächst langsam wie ein Baum und es dauert seine Jahre, bis die Spitze erreicht ist. Warum also nicht auch in der eigenen Vermögensanlage in Wald investieren? Mit dem internationalen Waldbesitzer und Holzproduzenten Weyerhaeuser investieren Anleger und die größte an der Börse gehaltene Fläche Wald auf der Welt und kassieren dazu noch eine Dividendenrendite von mehr als sechs Prozent.