Unternehmensprofil

Die Vertex Pharmaceuticals Inc. repräsentiert einen Pharmakonzern, der sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen zystische Fibrose (cystic fibrosis oder CF) sowie die Entwicklung und Vermarktung von Methoden zur Behandlung weiterer lebensbedrohlicher Krankheiten spezialisiert hat. Das Unternehmen vermarket die Medikamente SYMDEKO/SYMKEVI (Tezacaftor/Vivacaftor und Ivacaftor), ORKAMBI (Lumacaftor/Vivacaftor) und KALYDECO (Ivacaftor) sowie das Dreifach-Kombinationstherapeuthkum TRIKAFTA/KAFTRIO (Elexacaftor/Tezacaftor/Vivacaftor und Ivacaftor). Diese Medikamente sind auch für die Behandlung von CF-Patienten zugelassen, die unter spezifischen Mutationen in ihrem CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator)-Gen leiden.

Offizielle Webseite: https://www.vrtx.com