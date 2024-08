Biotech-Aktien werden im Windschatten von Tech-Werten immer populärer. Aber welcher Titel ist für Anleger besonders zu empfehlen? Wir haben die Künstliche Intelligenz (KI) von ChatGPT nach Favoriten gefragt. Mit überraschenden Antworten.

Es sind nicht nur die Abnehmpräparate von Eli Lilly und Novo Nordisk, die die Pharma- und Biotech-Branche in letzter Zeit für Anleger interessanter gemacht haben. Die Branche verspricht auch durch mögliche Medikamente gegen Alzheimer oder Krebs für Anleger zahlreiche Wachstumschancen.

Die ersten Krebsmedikamente werden dabei schon im kommenden Jahr erwartet. Anleger, die jetzt ihr Portfolio noch um ein paar Titel aus dem Sektor ergänzen möchten, stehen aber vor der Qual der Wahl. Denn nicht jede Firma mit einem Medikament in der Pipeline wird dieses am Ende auch am Markt platzieren können. Entweder scheitert die Forschung an dem Wirkstoff schon früh in klinischen Studien oder die Behandlung bekommt keine Zulassung von den Gesundheitsbehörden. Das Risiko ist bei Biotech-Aktien einfach hoch.

KI hat einen Favoriten bei Biotech-Aktien

Dennoch haben wir die Künstliche Intelligenz ChatGPT gefragt, welche Biotech-Aktie sie besonders gut findet. Ganz konkret haben wir gefragt: Kannst du mir sagen, was an der Börse gerade die beste Biotech-Aktie für Anleger ist? Die KI antwortete:

„Aktuell gibt es einige Biotech-Aktien, die für Anleger vielversprechend erscheinen, besonders in einem volatilen Marktumfeld.“ Und nennt als Favoriten: Vertex Pharmaceuticals, Merck und Krystal Biotech.

„Diese Aktien bieten jeweils unterschiedliche Chancen und Risiken, abhängig von den spezifischen Interessen und der Risikotoleranz der Anleger. Vertex und Merck sind etablierte Unternehmen mit stabilen Einnahmequellen, während Krystal Biotech als innovativer Neuling größere Chancen auf überdurchschnittliche Renditen, aber auch höhere Risiken birgt.“

Und welche dieser Aktien bietet die größte Sicherheit? Antwort der KI:

„Von den drei genannten Biotech-Aktien bietet Merck (MRK) die größte Sicherheit für Anleger. Merck ist ein etabliertes Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell und einem robusten Pipeline-Portfolio, insbesondere im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren kontinuierlich solide finanzielle Ergebnisse erzielt, einschließlich beeindruckender Gewinnmargen und starker Cashflows. Dies macht Merck zu einer defensiven Wahl, insbesondere in einem volatilen Marktumfeld.“

Welche der drei Aktien würde ChatGPT ganz persönlich wählen?

„Wenn ich eine persönliche Präferenz unter den drei genannten Biotech-Aktien wählen müsste, würde ich Vertex Pharmaceuticals (VRTX) als die beste Option betrachten. Der Grund, warum ich Vertex bevorzugen würde, liegt in der Kombination aus Innovationskraft und finanzieller Stabilität, die dem Unternehmen nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig Wachstumspotenzial verschafft. Vertex bietet eine attraktive Balance zwischen Wachstum und Sicherheit, was es zu einer sehr interessanten Wahl macht.

Dass Vertex übrigens bei der KI so beliebt ist, verwundert nicht unbedingt. Auch in einigen der besten Biotech-Fonds ist die Aktie ganz vorne mit dabei: KI geht die Luft aus? Kein Problem: Bei diesen Biotech-Fonds lauern laut Morningstar Mega-Chancen

ChatGPT hat auch einen Tipp für Biotechs aus Deutschland

Zuletzt wollten wir von der KI noch wissen, welche Biotech-Aktie aus Deutschland denn eine Empfehlung sein könnte. Die KI-Antwort:

„In Deutschland ist BioNTech SE (BNTX) derzeit eine der bekanntesten und vielversprechendsten Biotech-Aktien. BioNTech wurde weltweit durch die Entwicklung des ersten zugelassenen mRNA-Impfstoffs gegen COVID-19 bekannt, in Partnerschaft mit Pfizer. Der Erfolg von BioNTech geht jedoch über den COVID-19-Impfstoff hinaus. Das Unternehmen hat eine breite Pipeline, die sich auf die Entwicklung von Immuntherapien für Krebs und andere schwerwiegende Erkrankungen konzentriert. Insbesondere ihre Arbeit im Bereich der Krebsforschung, wo sie personalisierte mRNA-basierte Therapien entwickeln, könnte in Zukunft signifikante Erfolge und Durchbrüche bringen.“

Dazu muss aber gesagt werden, dass die Aktie von BioNTech gerade einen schweren Stand hat und wirklich viel davon abhängt, wie erfolgreich potenzielle Impfstoffe gegen Krebs in den kommenden Jahren werden.

