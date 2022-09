Tech-Aktien mussten seit November 2021 mit am stärksten leiden. Der Nasdaq 100 oder der TecDAX stürzten stärker ab als ihre traditionellen Pendants S&P 500 oder der DAX. Doch es gibt tatsächlich Tech-Aktien, die sich in 2022 im Plus befinden. Und das nicht zu knapp.

Vertex Pharmaceuticals +48 Prozent

Das US-Biotechnologie-Unternehmen Vertex Pharmaceuticals befindet sich seit dem 1.1.2022 stark im Plus. Die Amerikaner stellen Arzneimittel gegen schwere Krankheiten auf kleinmolekularer Ebene her. Unter anderem arbeitet Vertex mit GlaxoSmitheKline beim HIV-Proteasehemmer Lexiva zusammen. Trotz der Rallye weist die Aktie lediglich ein KGV von 19,8 auf. Eine Dividende zahlt Vertex Pharmaceuticals nicht.

Die Wachstumsprognosen für das Biotech-Unternehmen aus dem Nasdaq gehen weiter nach oben. Zudem raten bei Bloomberg 20 Analysten zum Kauf, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 311 Dollar und bietet damit weitere 12 Prozent Potenzial.

T-Mobile US +32 Prozent

Dide Telekom-Tochter T-Mobile USA ist dabei die aktuell zweitbeste Aktie aus dem Nasdaq 100 im Kalenderjahr 2022. Kein Wunder, deuten doch die Wachstumsprognosen auf ein exorbitantes Wachstum hin. So soll der Gewinn je Aktie von 2,55 Euro im Geschäftsjahr 2022 alleine im kommenden Jahr schon bei 6,8 Euro liegen und 2024 bei 10,30 Euro. Das KGV von T-Mobile ist jetzt mit einem Wert von über 50 noch recht hoch, soll sich aber in 2023 bereits auf 20 abschwächen.

Wegen dieser guten Zahlen scheint die Rallye gerechtfertigt und die Analysten sehen noch deutlich mehr Potenzial. Bei Bloomberg raten 31 derer zum Kauf, vier zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 173 Dollar und bietet damit rund 31 Prozent weiteres Kurspotenzial.

Activision Blizzard +31 Prozent

Auch das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard schaffte es auf das Treppchen der am besten performanden Tech-Aktien 2022. Und das hat natürlich seinen Grund: Denn am 18. Januar hatte Microsoft bekannt gegeben, Activision Blizzard übernehmen zu wollen. Daraufhin setzte die Aktie zur Rallye an. Im Chart unten ist diese Event sehr gut zu sehen. Und weil die Wachstumsaussichten weiterhin gut aussehen und der Deal noch nicht ganz unter Dach und Fach ist, sehen Analysten bei Bloomberg sogar noch mehr Potenzial: Um mehr als 25 Prozent soll es noch bis 93 Dollar bergauf gehen, wenn man den Analysten glauben schenken mag. Insgesamt raten 16 zum Kaufen, zwölf zum Halten und niemand zum Verkaufen.