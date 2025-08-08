Unternehmensprofil

Vestas Wind differenziert sich als einziges globales Energieunternehmen, das sich ausschließlich der Windenergie widmet. Das Unternehmen arbeitet in enger Partnerschaft mit den Kunden, um die effektivsten Lösungen zur Energieunabhängigkeit anzubieten. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb und die Wartung von Windkraftanlagen. Demnach beansprucht Vestas Wind Kompetenzen, die alle Aspekte der Wertschöpfungskette von der Standortanalyse bis hin zu Service und Wartung abdecken. Unterteilt sind die Aktivitäten in die Segmente Power Solutions (Entwicklung und Herstellung von Onshore-Windturbinen sowie nachhaltige Energielösungen von Standortstudien bis zur Installation), Offshore (Entwicklung, Herstellung und Installation von Offshore-Windturbinen) und Service (Onshore- und Offshore-Servicelösungen und Leistungsoptimierung für Vestas- und Nicht-Vestas-Windturbinen weltweit).

Offizielle Webseite: https://www.vestas.com