Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Vestas Wind

%
H T
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Börse -
Stand -
Vestas Wind Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Vestas Wind

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Vestas Wind

    dpa-AFX News zu Vestas Wind

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Vestas Wind

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,83 21,38 18,82 17,30 15,38
    Nettogewinn (Mrd) 1,43 1,14 0,78 0,49 0,08
    Gewinn/Aktie 1,47 1,09 0,78 0,50 0,08
    Dividende/Aktie 0,29 0,22 0,10 0,07 -
    Rendite (%) 1,23 0,93 0,43 0,53 -
    KGV 15,74 20,23 29,77 26,30 359,41
    KUV 0,99 1,08 1,24 0,77 1,89

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Vestas Wind differenziert sich als einziges globales Energieunternehmen, das sich ausschließlich der Windenergie widmet. Das Unternehmen arbeitet in enger Partnerschaft mit den Kunden, um die effektivsten Lösungen zur Energieunabhängigkeit anzubieten. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb und die Wartung von Windkraftanlagen. Demnach beansprucht Vestas Wind Kompetenzen, die alle Aspekte der Wertschöpfungskette von der Standortanalyse bis hin zu Service und Wartung abdecken. Unterteilt sind die Aktivitäten in die Segmente Power Solutions (Entwicklung und Herstellung von Onshore-Windturbinen sowie nachhaltige Energielösungen von Standortstudien bis zur Installation), Offshore (Entwicklung, Herstellung und Installation von Offshore-Windturbinen) und Service (Onshore- und Offshore-Servicelösungen und Leistungsoptimierung für Vestas- und Nicht-Vestas-Windturbinen weltweit).

    Offizielle Webseite: https://www.vestas.com

    Aktionärsverteilung