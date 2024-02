2023 war insgesamt kein gutes Jahr für „grüne“ Aktien. Seit Jahresbeginn gibt es aber wieder gute Nachrichten für Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Jetzt haben Analystenhäuser ihre Kursziele für zwei grüne Aktien angehoben.

Viele Unternehmen können von der grünen Energiewende profitieren. Zumindest legen das unter anderem die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung nahe. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent des Strombedarfs durch alternative Energiequellen gedeckt werden.

2023 lief es für viele Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien aber gar nicht gut an den Börsen und die Kurse fielen. 2024 muss das nicht anders werden, aber zuletzt vermeldeten zumindest Unternehmen wie Nordex und First Solar gute Quartalszahlen oder bekamen von Analysten Zukunftspotenzial bescheinigt. Und jetzt sind es wieder Analysten, die ihre Einschätzungen zu zwei weiteren Energieunternehmen angepasst haben.

Schneider Electric und Vestas Wind punkten bei Analystenhäusern

Die Analysten von Deutsche Bank erhöhten für Schneider Electric zuletzt ihr Kursziel von 190 auf 200 Euro und beließen ihre Einstufung auf „Buy“. Der französische Technologiekonzern, der im Bereich der digitalen Wende des Energiemanagements und der Energieautomatisierung tätig ist, habe in Sachen Umsatz im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Das nun für 2024 angestrebte Wachstum ist ambitioniert, teilte Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie mit. Er sehe daher Aufwärtspotenzial für die Margen.

Ebenfalls eine Aufwertung der Kursziele erfuhr der Windkraftanlagenhersteller Vestas Wind durch das US-Analysehaus Bernstein. Die hoben ihr Kursziel für die Aktie von 260 auf 275 dänische Kronen und beließen ihre Einstufung auf „Outperform“. Die Analysten erhöhten nach den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen ihre Gewinnprognosen für 2024 und 2025. In der am Montag vorgelegten Studie wurde zudem geschrieben, dass 2024 für die Vestas-Aktie aufgrund der starken Auftragsdynamik aus den USA ein Wendepunkt bevorstehen könnte. Vestas hatte zudem erst kürzlich einen neuen Auftrag für einen Windpark in Italien erhalten, wie das Unternehmen selbst mitteilte. Der Auftrag umfasst die Lieferung und Installation von 14 Windturbinen sowie einen zehnjährigen Servicevertrag.

In ein möglicherweise grünes Momentum investieren

Wie weiter oben bereits geschrieben, sind Schneider Electric und Vestas Wind nicht die einzigen Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die 2024 positiv auffallen. Wer daher nicht nur auf einzelne Aktien setzt, sondern den Markt etwas breiter abdecken möchte, kann einen Blick auf den Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE werfen. Der branchenübergreifende Index umfasst 16 Aktien von Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren. Vestas Wind, Schneider Electric, Nordex und First Solar sind auch dabei.

