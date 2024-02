Mit übertroffenen Erwartungen und verheißungsvollen Prognosen wecken die Aktien von First Solar, Nordex und ein paar weiteren Playern aus den erneuerbaren Energien 2024 Kursfantasien. Was ist für die grünen Wertpapiere jetzt möglich?

Windkraft und Solarenergie sind zwei Säulen auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Wirtschaft. Die Aktien von First Solar und Nordex spiegelten das in den letzten Monaten nicht immer wider, obwohl die Energieunternehmen treibende Kräfte in ihren jeweiligen Branchen sind. Neue Quartalszahlen und Prognosen von Experten zeigen die beiden Wertpapiere jetzt aber aus unterschiedlichen Gründen im Aufwind. Und sie sind nicht allein.

First Solar vor größerem Kurssprung?

Ende Februar wird das bei der Solarenergie weltweit führende US-Unternehmen First Solar neue Zahlen zum Ende Dezember abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Prognosen der Experten sprechen aber dafür, dass es für die Aktie bis dahin noch ein Stück aufwärts gehen dürfte. Bisher gehen die Analysten nämlich durchschnittlich von einem Umsatzwachstum von fast 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel aus. Für das abgelaufene Geschäftsjahr gehen die Analysten zudem von einem Gewinn je Aktie von 7,65 US-Dollar aus. Im Geschäftsjahr davor stand noch ein Verlust von 0,41 zu Buche. Auch an der Wall Street trauen die Experten der Aktie von First Solar noch einiges zu. Im Schnitt ist dort für die nächsten zwölf Monate noch ein Kurswachstum von mehr als 43 Prozent angesagt.

Nordex übertrifft Erwartungen

Das in Hamburg ansässige Unternehmen Nordex gehört zu den größten Anbietern von Windkraftanlagen – und die Aktie hat laut Analysten-Daten der Plattform MarketScreener von Anfang Februar noch ein Upside-Potenzial von 50 Prozent. Erst am Montag untermauerten vorläufige Geschäftszahlen für 2023 den positiven Ausblick der Analysten. Die Umsatzzahlen konnten die gemittelte Erwartung der Experten mit sieben Prozent deutlich übertreffen, wie das Analysehaus Jefferies mitteilte. Die hatten hier Kursziel zuvor bei 17 Euro belassen und raten weiter zum Kauf der Aktie. Nach einer Talfahrt im Jahr 2023 mit einem Minus von etwa 21 Prozent lassen diese Neuigkeiten Anleger wieder optimistischer in die Zukunft von Nordex schauen.

Auch andere Player aus der Branche profitieren

Wird 2024 ein gutes Jahr für die Aktie von grünen Energieunternehmen? Zumindest der Start macht Hoffnung auf mehr. Die Aktie von Windkraftunternehmens Vestas wurde am Montag von den guten Nordex-Geschäftszahlen um etwa zwei Prozent mit nach oben gezogen. Und in der letzten Woche explodierte bereits mit einem Plus von zwischenzeitlich 15 Prozent der Aktienkurs des Biokraftstoff-Herstellers Verbio. Grund war auch hier ein positiver Ausblick auf einen zukünftigen Nachfrageboom beim Biokraftstoff.

Ob Nordex, Vestas, Verbio oder First Solar, all diese Aktien finden Sie auch im Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.

Beweisen müssen sich einige der Unternehmen in diesem Jahr zwar noch, die Vorzeichen stehen aber derzeit auf Grün.



