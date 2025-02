Spätestens nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten fürchteten viele Anleger um ihre grünen Aktien. Die wachsen aber überraschenderweise meist weiter. So investieren Sie clever.



Als Fan von fossilen Energieunternehmen ist US-Präsident Donald Trump für grüne Aktien auf der ganzen Welt so etwas wie eine fleischgewordene Hiobsbotschaft. Und nur wenige Anleger können sich vorstellen, dass auf die eh schon teilweise gebeutelte Branche jetzt goldene Monate zukommen.

Papiere wie Siemens Energy als DAX-Highflyer, der Biokraftstoffhersteller Verbio, die am Mittwoch zeitweise eine Kursexplosion um mehr als zwölf Prozent verzeichneten oder Vestas Wind, die 2024 auf ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn zurückblicken, sorgen aber immer wieder für positive Highlights.



Nachhaltige Fonds legen 2025 in vielen Fällen zu

Wie „ECOreporter“ zudem berichtet, legten im Januar 95 von der Plattform geprüfte nachhaltige Aktien- und Mischfonds bis zu neun Prozent zu. Sogar sehr nachhaltige Fonds liefen den Angaben zufolge im Schnitt nicht schlechter als der Gesamtmarkt.

Die Amtseinführung vn Donald Trump hat also noch nicht zu einem grünen Erdrutsch an der Börse geführt und langfristig sieht die Sache für Börsianer sogar noch besser aus. Die 76 von „ECOreporter“ getesteten Aktienfonds legten in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 40 Prozent zu – und innerhalb von zehn Jahren sogar 100 Prozent. Das lief dann an der Börse teilweise sogar besser als ein Investment in den MSCI World.



So investieren Sie in die grüne Aktienwundertüte

Ein Investment in grüne ETFs, Fonds oder teilweise auch Einzelaktien kann sich also gerade auf lange Sicht lohnen. Die Branche erweist sich momentan stabiler als gedacht. Ein diversifiziertes Investment in den Sektor ist übrigens ebenfalls mit dem Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE möglich. In dem Aktienkorb finden Sie neben den bereits angesprochenen Papieren von Verbio und Vestas noch 14 weitere attraktive Unternehmen.



