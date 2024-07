Alternative Energiequellen und Klimaschutz sind so gefragt wie nie. Und auch Anleger können mit einigen grünen Aktien von den Energietrends profitieren, ohne zu stark ins Risiko gehen zu müssen. Wir verraten, wie das geht.

Der Klimaschutz und alternative Energiequellen sind in aller Munde und zahlreiche Unternehmen arbeiten auf die ein oder andere Weise an besagter Energiewende mit. Ob Windkraft oder Solarenergie, viele Konzerne haben sich direkt einer neuen Form der Energiegewinnung verschrieben.

Aber auch die Automobilindustrie möchte beispielsweise mit E-Fahrzeugen grüner werden. In fast jedem Sektor gibt es Transformationsprozesse. Und längst ist das auch für Anleger an den Börsen eine Chance geworden, möglichst nachhaltig zu investieren. Zwar ist die Branche momentan immer noch schwankungsanfällig, Anleger können mit geschickten Investments aber dennoch eine solide und grüne Basis in ihrem Portfolio schaffen. Einige Aktien von Unternehmen stechen dabei gerade besonders hervor.

Vestas Wind mit Kurspotenzial von über 60 Prozent

Vor allem der dänische Windkraftkonzern Vestas Wind konnte zuletzt wieder Schlagzeilen machen. Die Analysten von Deutsche Bank Research hatten ihr Kursziel von 220 auf 200 dänische Kronen gesenkt. Dennoch raten die Experten immer noch zum Kauf der Aktie. Den Angaben zufolge gibt es zwar einige Unsicherheiten bei der Konzernentwicklung, die Sorgen würden aber zu hoch gehängt.

Das Analysehaus Bernstein, die ihr Kursziel ebenfalls von 275 auf 265 dänische Kronen senkten, ergänzten, dass vor allem das Servicegeschäft des Windturbinen-Herstellers ein sehr starkes Umsatzwachstum bei stabiler Entwicklung der Profitabilität biete. In der Spitze ist so bei der Aktie trotz Beschneidung des Kursziels noch ein Upside von über 60 Prozent möglich. Anleger können sich bei Kursrücksetzern einen Einstieg mit einer kleinen Position durchaus überlegen.

Übertrifft Schneider Electric die Wachstumserwartungen?

Ganz ähnlich sieht es bei dem Elektrotechnikkonzern Schneider Electric aus, die laut dem Analysehaus Jefferies die Wachstumserwartungen des Marktes vor den Zahlen zum zweiten Quartal übertroffen haben könnten. Zudem dürften die Gewinnmargen höher ausgefallen sein. Anleger raten die Experten mit einem Kursziel von 260 Euro zum Kauf der Aktie.

Grüner Index senkt Risko für Anleger

Wer bei einem Investment in grüne Einzelaktien dennoch Bauchschmerzen hat, könnte sich alternativ den Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.

Vestas Wind und Schneider Electric sind auch dabei. Neben Vertretern aus der Windkraft und Elektrotechnik finden sich in dem Aktienkorb ebenso Wertpapiere aus den Branchen Solar und Wasserstoff, um eine Anlage möglichst diversifiziert über die gesamte Energiewirtschaft zu streuen. Denn Bewegung ist gerade in vielen grünen Bereichen.

Lesen Sie auch: Ethereum und Bitcoin vor Turnaround? In diese Falle sollten Anleger jetzt nicht tappen

Oder: Gold: Jetzt könnte es passieren – Kaufen, bevor die Kurse ausbrechen?