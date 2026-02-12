Unternehmensprofil

Wolters Kluwer NV ist ein Multimedia-Verlag, der Unternehmen mit Informationen und soweit gewünscht auch mit Informationslösungen beliefert. In den Bereichen Gesundheit, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Steuern, Bilanzierung, Recht, Regulierungen und Erziehung sieht sich Wolters Kluwer als einer der bedeutendsten Informationsdienstleister weltweit. Zum Service-Angebot zählt das Unternehmen dabei die Bereitstellung von Inhalten, Software und anderen Dienstleistungen in jeder vom Kunden gewünschten Form. Neben den traditionellen Print-Produkten fokussiert Wolters zunehmend auch auf die Informationsaufbereitung im Rahmen von Kunden-Abonnements. Hierbei werden die Kunden mit CD-ROMs, Magazinen oder Lose-Blatt-Sammlungen oder auch online beliefert. Zu den Abnehmern gehören Pharmafirmen, Mediziner und Krankenpfleger, Banken und Versicherungen, Buchhaltungs- und Finanzexperten, Juristen, Lehrer, Studenten und Erziehungseinrichten.

Offizielle Webseite: https://www.wolterskluwer.com