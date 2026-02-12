Wolters Kluwer
Aktuelle Nachrichten zu Wolters Kluwer
dpa-AFX News zu Wolters Kluwer
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,64
|6,29
|6,13
|5,92
|5,58
|Nettogewinn (Mrd)
|1,36
|1,28
|1,31
|1,08
|1,01
|Gewinn/Aktie
|5,79
|5,23
|5,66
|4,54
|4,11
|Dividende/Aktie
|2,94
|2,70
|2,52
|2,33
|2,08
|Rendite (%)
|4,33
|3,97
|2,85
|1,45
|1,62
|KGV
|10,87
|12,03
|15,61
|35,33
|31,31
|KUV
|2,23
|2,44
|3,35
|6,37
|5,54
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Wolters Kluwer NV ist ein Multimedia-Verlag, der Unternehmen mit Informationen und soweit gewünscht auch mit Informationslösungen beliefert. In den Bereichen Gesundheit, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Steuern, Bilanzierung, Recht, Regulierungen und Erziehung sieht sich Wolters Kluwer als einer der bedeutendsten Informationsdienstleister weltweit. Zum Service-Angebot zählt das Unternehmen dabei die Bereitstellung von Inhalten, Software und anderen Dienstleistungen in jeder vom Kunden gewünschten Form. Neben den traditionellen Print-Produkten fokussiert Wolters zunehmend auch auf die Informationsaufbereitung im Rahmen von Kunden-Abonnements. Hierbei werden die Kunden mit CD-ROMs, Magazinen oder Lose-Blatt-Sammlungen oder auch online beliefert. Zu den Abnehmern gehören Pharmafirmen, Mediziner und Krankenpfleger, Banken und Versicherungen, Buchhaltungs- und Finanzexperten, Juristen, Lehrer, Studenten und Erziehungseinrichten.
Offizielle Webseite: https://www.wolterskluwer.com