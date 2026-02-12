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Wolters Kluwer

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WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,64 6,29 6,13 5,92 5,58
    Nettogewinn (Mrd) 1,36 1,28 1,31 1,08 1,01
    Gewinn/Aktie 5,79 5,23 5,66 4,54 4,11
    Dividende/Aktie 2,94 2,70 2,52 2,33 2,08
    Rendite (%) 4,33 3,97 2,85 1,45 1,62
    KGV 10,87 12,03 15,61 35,33 31,31
    KUV 2,23 2,44 3,35 6,37 5,54

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Wolters Kluwer NV ist ein Multimedia-Verlag, der Unternehmen mit Informationen und soweit gewünscht auch mit Informationslösungen beliefert. In den Bereichen Gesundheit, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Steuern, Bilanzierung, Recht, Regulierungen und Erziehung sieht sich Wolters Kluwer als einer der bedeutendsten Informationsdienstleister weltweit. Zum Service-Angebot zählt das Unternehmen dabei die Bereitstellung von Inhalten, Software und anderen Dienstleistungen in jeder vom Kunden gewünschten Form. Neben den traditionellen Print-Produkten fokussiert Wolters zunehmend auch auf die Informationsaufbereitung im Rahmen von Kunden-Abonnements. Hierbei werden die Kunden mit CD-ROMs, Magazinen oder Lose-Blatt-Sammlungen oder auch online beliefert. Zu den Abnehmern gehören Pharmafirmen, Mediziner und Krankenpfleger, Banken und Versicherungen, Buchhaltungs- und Finanzexperten, Juristen, Lehrer, Studenten und Erziehungseinrichten.

    Offizielle Webseite: https://www.wolterskluwer.com

    Aktionärsverteilung