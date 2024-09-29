Zeal Network
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WKN ZEAL24
ISIN DE000ZEAL241
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Zeal Network
dpa-AFX News zu Zeal Network
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EQS-News: ZEAL wächst weiter und erzielt höchsten Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte (deutsch)
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EQS-News: Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 (deutsch)
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EQS-News: Einladung zum Conference Call der ZEAL Network SE - Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich vereinbart (deutsch)
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EQS-News: ZEAL übernimmt SevenCanyon und tritt in den hochattraktiven britischen Gewinnspielmarkt ein (deutsch)
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EQS-Adhoc: ZEAL Network SE vereinbart Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|294,30
|256,62
|220,16
|191,30
|117,32
|Nettogewinn (Mio)
|51,24
|40,42
|41,71
|59,44
|13,72
|Gewinn/Aktie
|2,44
|1,94
|1,98
|2,70
|0,59
|Dividende/Aktie
|1,77
|1,50
|1,40
|2,40
|1,10
|Rendite (%)
|4,10
|3,47
|2,75
|4,80
|3,42
|KGV
|17,84
|22,59
|25,76
|18,52
|54,49
|KUV
|3,11
|3,56
|5,02
|5,66
|5,93
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ZEAL Network SE (zuvor Tipp24 SE) konzentriert sich auf das Gebiet der Online-Lotterie. Berichtspflichtige Segmente sind "Lottery Betting (Lottowetten)" und "Lottovate". Im Lottowetten-Segment werden Lotto-basierte Spiele angeboten. Das Lottovate-Segment konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Kommunen und bietet diesen technologische Plattformen zur Unterstützung von Lotterie-Produktangeboten. Im Mai 2019 übernahm ZEAL die ebenfalls börsennotierte LOTTO24 AG, deren Aktien dann im September 2021 nach einem erfolgreichen Angebot an die außenstehenden Aktionäre delistet wurden.
Offizielle Webseite: https://www.zeal-network.co.uk