Unternehmensprofil

Die ZEAL Network SE (zuvor Tipp24 SE) konzentriert sich auf das Gebiet der Online-Lotterie. Berichtspflichtige Segmente sind "Lottery Betting (Lottowetten)" und "Lottovate". Im Lottowetten-Segment werden Lotto-basierte Spiele angeboten. Das Lottovate-Segment konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Kommunen und bietet diesen technologische Plattformen zur Unterstützung von Lotterie-Produktangeboten. Im Mai 2019 übernahm ZEAL die ebenfalls börsennotierte LOTTO24 AG, deren Aktien dann im September 2021 nach einem erfolgreichen Angebot an die außenstehenden Aktionäre delistet wurden.

Offizielle Webseite: https://www.zeal-network.co.uk