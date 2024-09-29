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Zeal Network

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WKN ZEAL24
ISIN DE000ZEAL241
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 294,30 256,62 220,16 191,30 117,32
    Nettogewinn (Mio) 51,24 40,42 41,71 59,44 13,72
    Gewinn/Aktie 2,44 1,94 1,98 2,70 0,59
    Dividende/Aktie 1,77 1,50 1,40 2,40 1,10
    Rendite (%) 4,10 3,47 2,75 4,80 3,42
    KGV 17,84 22,59 25,76 18,52 54,49
    KUV 3,11 3,56 5,02 5,66 5,93

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ZEAL Network SE (zuvor Tipp24 SE) konzentriert sich auf das Gebiet der Online-Lotterie. Berichtspflichtige Segmente sind "Lottery Betting (Lottowetten)" und "Lottovate". Im Lottowetten-Segment werden Lotto-basierte Spiele angeboten. Das Lottovate-Segment konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Kommunen und bietet diesen technologische Plattformen zur Unterstützung von Lotterie-Produktangeboten. Im Mai 2019 übernahm ZEAL die ebenfalls börsennotierte LOTTO24 AG, deren Aktien dann im September 2021 nach einem erfolgreichen Angebot an die außenstehenden Aktionäre delistet wurden.

    Offizielle Webseite: https://www.zeal-network.co.uk

    Aktionärsverteilung