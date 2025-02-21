Unternehmensprofil

Die Zscaler, Inc. ist ein Technologieunternehmen, deren Cloud-Plattform "Zscaler Zero Trust Exchange" vier integrierte und umfassende Lösungen zur Verfügung stellt. Zscaler Internet Access bietet den Angaben zufolge einen sicheren Zugriff auf das Internet und SaaS. Zscaler Private Access sichert den Zugriff auf interne Anwendungen. Mit Zscaler Digital Experience können die Kunden die Benutzer-zu-Anwendung-Erfahrung verwalten und verbessern. Zscaler Cloud Protection schützt öffentliche Cloud-Workloads, Server und Internet-of-Things-Geräte.

Offizielle Webseite: https://www.zscaler.de