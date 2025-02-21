Zscaler
%
H T
WKN A2JF28
ISIN US98980G1022
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Zscaler
dpa-AFX News zu Zscaler
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,90
|3,33
|2,67
|2,17
|1,62
|Nettogewinn (Mrd)
|0,79
|0,69
|-0,04
|-0,06
|-0,20
|Gewinn/Aktie
|-0,28
|-0,43
|-0,27
|-0,39
|-1,40
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|32,89
|34,48
|-
|-
|-
|KUV
|6,63
|7,13
|16,39
|12,62
|14,60
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Zscaler, Inc. ist ein Technologieunternehmen, deren Cloud-Plattform "Zscaler Zero Trust Exchange" vier integrierte und umfassende Lösungen zur Verfügung stellt. Zscaler Internet Access bietet den Angaben zufolge einen sicheren Zugriff auf das Internet und SaaS. Zscaler Private Access sichert den Zugriff auf interne Anwendungen. Mit Zscaler Digital Experience können die Kunden die Benutzer-zu-Anwendung-Erfahrung verwalten und verbessern. Zscaler Cloud Protection schützt öffentliche Cloud-Workloads, Server und Internet-of-Things-Geräte.
Offizielle Webseite: https://www.zscaler.de