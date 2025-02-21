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Zscaler

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WKN A2JF28
ISIN US98980G1022
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,90 3,33 2,67 2,17 1,62
    Nettogewinn (Mrd) 0,79 0,69 -0,04 -0,06 -0,20
    Gewinn/Aktie -0,28 -0,43 -0,27 -0,39 -1,40
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 32,89 34,48 - - -
    KUV 6,63 7,13 16,39 12,62 14,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Zscaler, Inc. ist ein Technologieunternehmen, deren Cloud-Plattform "Zscaler Zero Trust Exchange" vier integrierte und umfassende Lösungen zur Verfügung stellt. Zscaler Internet Access bietet den Angaben zufolge einen sicheren Zugriff auf das Internet und SaaS. Zscaler Private Access sichert den Zugriff auf interne Anwendungen. Mit Zscaler Digital Experience können die Kunden die Benutzer-zu-Anwendung-Erfahrung verwalten und verbessern. Zscaler Cloud Protection schützt öffentliche Cloud-Workloads, Server und Internet-of-Things-Geräte.

    Offizielle Webseite: https://www.zscaler.de

    Aktionärsverteilung