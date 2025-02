Sind das die besten Technologieaktien, auf die man setzen kann? Forbes hat sechs geniale Kandidaten gefunden, mit denen Sie anderen Anlegern deutlich voraus sind. Das steckt dahinter.

Es gibt viele vielversprechende Aktien im Technologiesektor. Doch dieses Mal geht es nicht um Börsenstars wie Nvidia oder Palantir, sondern um Unternehmen aus dem Bereich Cyber-Security.

Warum Cyber-Security? So willkommen der technologische Fortschritt mit künstlicher Intelligenz (KI) und anderen Innovationen auch ist – er bringt auch erhebliche Risiken mit sich. Ein entscheidendes Stichwort: Cyber-Security. Die Kosten durch Cyber-Kriminalität könnten laut Cyber Security Ventures in diesem Jahr auf bis zu 10,5 Billionen US-Dollar jährlich ansteigen.

Unternehmen können in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an vielen Stellen sparen – aber nicht an der IT-Sicherheit. Die potenziellen Auswirkungen von Datenpannen oder Cyberangriffen sind schlicht zu gravierend.

Die besten Cyber-Security-Aktien laut Forbes

Kein Wunder also, dass der Markt für Cyber-Security laut Fortune Business Insights bis 2032 jährlich um mehr als 14 Prozent wachsen soll. Cyber-Security bietet Anlegern damit eine einzigartige Kombination: Wachstum durch technologische Fortschritte PLUS Sicherheit durch die Unverzichtbarkeit dieser Branche.

Doch welche Aktien sind besonders vielversprechend? Diese Frage hat sich auch das Wirtschaftsmagazin Forbes gestellt und die sechs besten Cyber-Security-Aktien identifiziert, die man in diesem Jahr kaufen sollte.

Die Auswahlkriterien: Forbes analysierte zunächst die Beteiligungen des WisdomTree Cybersecurity ETF sowie des Global X Cybersecurity ETF. Anschließend wurden Aktien ausgeschlossen, wenn sie:

• an Nicht-US-Börsen notiert sind

• von weniger als zehn Analysten abgedeckt werden oder

• nicht mindestens zehn Prozent durchschnittliches Kurspotenzial aufweisen.

Von den verbleibenden neun Unternehmen wurden die besten sechs nach freiem Cashflow ausgewählt. Diese sechs Unternehmen haben es auf die Liste der Top-Cyber-Security-Aktien 2024 geschafft:

Akamai

Zscaler

Okta

Datadog

Elastic

Rapid7

Diese Aktien bieten Anlegern sowohl Wachstumspotenzial als auch Stabilität in einem zunehmend digitalisierten und unsicheren Umfeld. Cyber-Security ist nicht nur ein Megatrend – es ist eine Notwendigkeit.

